Ministro de Defensa de Venezuela alardea de modernos radares y misiles en medio de tensión con EE.UU.

El ministro de Defensa del régimen venezolano Vladimir Padrino López alardeó sobre los modernos radares, sistemas misilísticos, artillería antiaérea de su ejército en medio de la tensión con EE. UU.

“Con sus modernos radares, sistemas misilísticos, artillería antiaérea y el empleo de aeronaves en estrecha coordinación con la Aviación Militar Bolivariana, el CODAI (Comando de Defensa Aeroespacial Integral) se ha convertido en vanguardia en la defensa integral de la nación”, dijo Padrino López en un comunicado publicado en Instagram.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoce como uno de sus mayores triunfos, el haber alcanzado un admirable nivel de independencia tecnológica y de vigorización, incluso en medio de un criminal bloqueo económico, sanciones coercitivas y la más grotesca escalada belicista de Estados Unidos”, añadió el militar.

Para el general, estas “hostiles circunstancias” han robustecido “el poder defensivo nacional”.

El viernes, Padrino López lanzó una advertencia directa a Estados Unidos tras el sobrevuelo de aviones militares norteamericanos cerca del estado Zulia.

“Estados Unidos debe entender que no somos unos salvajes, que tenemos capacidad racional, que pensamos y sentimos… Cuando nos llaman mentirosos, tiene que haber una reacción”, afirmó Padrino durante un acto castrense transmitido por la televisión estatal.

El alto mando militar también dijo: “No se equivoquen, sabemos defender el espacio aéreo venezolano”, asegurando que las Fuerzas Armadas Bolivarianas están listas para responder ante lo que calificó como “provocaciones del Pentágono”.

Las declaraciones se produjeron dos días después de que dos cazas F-18 Super Hornet estadounidenses sobrevolaran el Golfo entre los estados Zulia y Falcón, en la que fue descrita como la incursión más cercana a territorio venezolano en años, según datos del portal Flightradar24.

Las aeronaves realizaron maniobras circulares en la zona y luego se retiraron hacia el norte tras apagar sus transpondedores.

El área es considerada de alta sensibilidad militar para el régimen de Maduro, pues alberga la base naval “Rafael Urdaneta”, el Comando de Defensa Integral Occidental y varios sistemas de radares y baterías antiaéreas.

Ese mismo día, también fue detectado un dron de vigilancia estadounidense MQ-4C Triton frente a las costas venezolanas, uno de los sistemas de reconocimiento más avanzados del arsenal norteamericano.

Padrino López acusó a Washington de intentar “intimidar al pueblo venezolano” y sostuvo que las maniobras aéreas forman parte de una estrategia de “hostigamiento sistemático” contra el chavismo.