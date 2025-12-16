Crisis en el transporte interprovincial en Cuba: "De un parque de 558 ómnibus solo funcionan 219"

Vídeos relacionados:

El sistema de transporte interprovincial en Cuba atraviesa una crisis marcada por la escasez de ómnibus y recursos esenciales. De un parque de 558 ómnibus pertenecientes a la Empresa de Ómnibus Nacionales, solo 219 se encuentran en funcionamiento, según reconoció el ingeniero Walter Luis Duvergel, director general de esa entidad estatal, en declaraciones al periódico oficialista Trabajadores.

El funcionario explicó que para cumplir con la programación nacional se necesitarían al menos 320 medios, y reconoció que el déficit “obliga a sobreexplotar los existentes, provoca roturas en el camino y una demanda que supera por mucho la oferta”.

Duvergel señaló además que la flota está “envejecida, con más de cinco años de utilización en la mayoría de los ómnibus”, y que las principales dificultades se concentran en “el acceso a lubricantes, piezas de repuesto, baterías, neumáticos, combustible y fuerza de trabajo”.

“Solo en aceite, los costos mensuales superan los 15 mil dólares”, precisó el directivo, quien añadió que las rutas más afectadas son las de Cienfuegos, Guantánamo y Pinar del Río.

Esperas interminables o tarifas más caras

El reportaje de Trabajadores retrata el panorama cotidiano en la Terminal de Ómnibus de Villanueva, en La Habana, donde cientos de pasajeros aguardan durante horas, o incluso días, para conseguir un asiento en los viajes nacionales.

Los viajeros se debaten entre esperar un boleto estatal, con precios que pueden alcanzar los 312 pesos, o pagar miles de pesos en los servicios privados arrendados, que ofrecen mayor rapidez, pero también precios mucho más elevados.

En este contexto, los transportistas privados —ya sean trabajadores por cuenta propia o mipymes— han asumido un papel creciente, alquilando espacios en las terminales y cobrando directamente a bordo. Según la legislación vigente, los topes máximos establecidos por el Estado son 4 mil pesos hasta Camagüey y 5 mil 500 hasta Guantánamo, aunque en la práctica esos límites “suelen evaporarse” por la escasez de gasolina y la alta demanda.

La alternativa privada y el caos regulatorio

El director adjunto de la Unidad Estatal de Tráfico, Onix Grimón, declaró que el arrendamiento de medios de transporte “constituye una alternativa para sostener el traslado de pasajeros”, y que algunos vehículos son recuperados por los arrendatarios, quienes además asumen los gastos corrientes para mantenerlos en funcionamiento.

El propio Duvergel reconoció que cuando un ómnibus estatal se avería, se recurre a “guaguas arrendadas que mantienen el traslado en tiempo y forma al mismo precio reservado”.

En este escenario han surgido empresas privadas como Pedrocarr S.R.L, creada en 2022 en Las Tunas, que ofrece viajes privados y compartidos, además de servicios de carga y mantenimiento, y que colabora frecuentemente con la Empresa de Ómnibus Nacionales.

A pesar de los esfuerzos por sostener el servicio, Trabajadores concluye que la respuesta sigue siendo “insuficiente ante una demanda creciente y diversa”, y advierte que el reto no es solo mantener el sistema funcionando, sino ejercer “un control más efectivo que garantice orden, equidad y estabilidad”.

Una crisis nacional del transporte

La situación del transporte interprovincial se suma a una crisis generalizada en todo el país. En la provincia de Matanzas, la escasez de ómnibus y combustible ha obligado a muchas empresas y entidades estatales a modificar sus horarios laborales para que los trabajadores puedan llegar y regresar a casa. Esta medida, adoptada como solución temporal, ha afectado la productividad y la disciplina laboral, mientras se agrava el deterioro del transporte público en todo el país.

Según ese reporte, basado en un artículo del diario oficialista Girón, la crisis ha impactado directamente en la productividad y en la calidad de los servicios, provocando retrasos en las entregas y un deterioro de la disciplina laboral.

Tanto en Matanzas como en el resto del país, las causas se repiten: falta de combustible, deterioro del parque automotor y ausencia de planificación. Mientras tanto, millones de cubanos enfrentan largas esperas, precios elevados y una incertidumbre diaria para poder trasladarse entre provincias. La falta de inversión, el control estatal ineficiente y la ausencia de autonomía en las empresas públicas agravan una crisis que el régimen intenta justificar con el embargo, pero que responde a años de mala gestión y centralización económica.