Crisis de transporte público en Matanzas obliga a cambiar horarios de trabajo

La profunda crisis del transporte público en la provincia de Matanzas ha obligado a muchas empresas y entidades estatales a modificar sus horarios laborales, ante la imposibilidad de los trabajadores para llegar puntualmente a sus centros de trabajo.

El diario oficialista Girón publicó un artículo titulado “Trabajar, en la medida de nuestras posibilidades”, donde se explica que la crisis ha generado un reajuste informal en los horarios: muchos empleados comienzan su jornada a las nueve de la mañana y la concluyen antes de tiempo para poder regresar a casa.

De acuerdo con un comentario publicado por el rotativo, la escasez de transporte “justifica que lleguemos tarde o salgamos antes”, un reflejo del deterioro de la disciplina laboral en un contexto marcado por la escasez de combustible y la paralización de ómnibus estatales.

La falta de transporte ha impactado directamente en la productividad y la calidad de los servicios. Trabajos que debían entregarse un lunes se posponen para el martes o incluso para la semana siguiente.

Las causas se acumulan: apagones, falta de agua, enfermedades, piezas de repuesto que no llegan y una economía que sigue en caída libre.

“Tu jefe te entiende”, apunta el texto del medio provincial, en referencia a que los directivos también padecen las mismas carencias: cortes eléctricos, falta de agua, transporte deficiente y bajos salarios.

La comprensión se convierte en resignación colectiva, mientras la eficiencia laboral se resiente en todos los sectores.

Según el artículo, los servicios públicos se deterioran, los planes de trabajo no se cumplen y el país entra en un ciclo donde “todos hacen lo que pueden, no lo que deben”.

El resultado es un sistema improductivo que castiga tanto al trabajador como al usuario.

Los analistas consideran que esta crisis evidencia la falta de gestión gubernamental y la ausencia de soluciones estructurales.

La escasez de combustible, el mal estado del parque automotor y la falta de planificación agravan la crisis de transporte en todo el país, mientras el régimen cubano no ofrece alternativas reales para aliviar la situación de millones de trabajadores.

El comentario de Periódico Girón concluye con un llamado a “innovar y buscar maneras de adaptarse”, aunque reconoce que la disciplina laboral y la motivación se ven minadas por las condiciones extremas de vida que enfrentan los cubanos.