Israel Rojas sale en defensa del régimen de Maduro: “¡No pasarán!”

El cantautor cubano Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, volvió a generar polémica tras publicar un encendido mensaje en defensa del régimen de Nicolás Maduro, en medio de la creciente tensión militar y diplomática en el Caribe.

En un texto compartido en sus redes sociales, Rojas escribió: “No vencerán. Ni ellos ni sus lacayos. Ya no es como entonces, cuando nosotros estábamos huérfanos de ideas y de armas, y ellos henchidos de soberbia y de vanguardias tecnológicas para matar al más débil. ¡No pasarán!”.

Captura de pantalla Facebook / Israel Rojas Fiel

El artista, conocido por su cercanía al régimen cubano, hizo referencia a la actual confrontación entre Estados Unidos y Venezuela, que ha escalado en las últimas semanas tras el despliegue de buques y aeronaves estadounidenses cerca de las costas venezolanas.

En un contexto de alta tensión, Rojas repitió el histórico lema antifascista usado durante la Guerra Civil Española, ahora reinterpretado como apoyo abierto a la dictadura de Maduro y sus aliados.

La publicación llega apenas días después de que el presidente Donald Trump asegurara que “los días de Maduro están contados”, y mientras Caracas denuncia una supuesta “agresión imperialista” bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

En este clima, las palabras del trovador cubano han sido interpretadas como un gesto de solidaridad política con el eje Caracas-La Habana-Managua, que intenta proyectar unidad frente a la presión internacional.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Numerosos usuarios criticaron a Rojas por respaldar a un régimen acusado de violaciones de derechos humanos, represión y crisis humanitaria. Otros, sin embargo, lo defendieron como un “artista comprometido con la soberanía latinoamericana”.

No es la primera vez que el músico se alinea con el discurso oficialista. En meses recientes, Rojas ha apoyado públicamente a Miguel Díaz-Canel y defendido las posiciones del gobierno cubano ante la crisis energética y las protestas ciudadanas.

Con este nuevo pronunciamiento, el líder de Buena Fe vuelve a situarse en el centro de la controversia política regional, reafirmando su papel como una de las voces culturales más fieles al oficialismo cubano y sus aliados.