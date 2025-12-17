Putin anuncia que Rusia desplegará su nuevo misil hipersónico antes de fin de año

Vídeos relacionados:

El gobernante de Rusia, Vladimir Putin, anunció este miércoles que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oréshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de que finalice el año.

De acuerdo con EFE, “se desplegará el sistema de misiles de mediano alcance con el misil hipersónico Oréshnik”. Putin hizo esas declaraciones al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia, donde subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear.

En ese contexto, afirmó que una prioridad para Moscú es perfeccionar sus fuerzas nucleares estratégicas, a las que atribuyó un papel clave para “disuadir al agresor” y mantener el equilibrio de poder.

El Oréshnik es un misil de alcance medio capaz de portar ojivas nucleares, que podría teóricamente golpear objetivos a miles de kilómetros con un margen de error de “apenas unas pocas decenas de metros”.

EFE añade que estos misiles se habrían utilizado por primera vez a finales de 2024 durante un ataque contra una fábrica militar en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk.

Según el mismo material, Bielorrusia, aliado de Rusia en la guerra en Ucrania, también desplegará misiles Oréshnik cedidos por Moscú antes de que termine 2025, de acuerdo con “fuentes oficiales”. En 2023 Rusia desplegó armas nucleares tácticas en territorio bielorruso.

La guerra en Ucrania y el frente

En el mismo escenario ante la cúpula militar, el documento señala que Putin aseguró que el Ejército ruso conquistará militarmente lo que llamó “territorios históricos rusos” en Ucrania —en referencia a cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú— si la diplomacia fracasa.

También afirmó que Rusia cumplirá “todos los objetivos” de la llamada “operación militar especial” iniciada hace casi cuatro años y dijo que el Ejército mantiene la iniciativa estratégica.

Putin sostuvo que este año las tropas rusas han “liberado” más de 300 localidades, aunque menciona que expertos independientes del Instituto para el Estudio de la Guerra estiman en menos del 1% del territorio ucraniano la superficie conquistada por Moscú.

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, aseguró que existen “condiciones reales” para que la guerra continúe en 2026 debido a la postura de Kiev y sus aliados europeos, y pronosticó como “inevitable” el colapso del frente por el avance ruso.