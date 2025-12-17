Putin anuncia que Rusia desplegará su nuevo misil hipersónico antes de fin de año

Vídeos relacionados:
El gobernante de Rusia, Vladimir Putin, anunció este miércoles que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oréshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de que finalice el año.
De acuerdo con EFE, “se desplegará el sistema de misiles de mediano alcance con el misil hipersónico Oréshnik”. Putin hizo esas declaraciones al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia, donde subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear.
En ese contexto, afirmó que una prioridad para Moscú es perfeccionar sus fuerzas nucleares estratégicas, a las que atribuyó un papel clave para “disuadir al agresor” y mantener el equilibrio de poder.
El Oréshnik es un misil de alcance medio capaz de portar ojivas nucleares, que podría teóricamente golpear objetivos a miles de kilómetros con un margen de error de “apenas unas pocas decenas de metros”.
EFE añade que estos misiles se habrían utilizado por primera vez a finales de 2024 durante un ataque contra una fábrica militar en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk.
Según el mismo material, Bielorrusia, aliado de Rusia en la guerra en Ucrania, también desplegará misiles Oréshnik cedidos por Moscú antes de que termine 2025, de acuerdo con “fuentes oficiales”. En 2023 Rusia desplegó armas nucleares tácticas en territorio bielorruso.
La guerra en Ucrania y el frente
En el mismo escenario ante la cúpula militar, el documento señala que Putin aseguró que el Ejército ruso conquistará militarmente lo que llamó “territorios históricos rusos” en Ucrania —en referencia a cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú— si la diplomacia fracasa.
También afirmó que Rusia cumplirá “todos los objetivos” de la llamada “operación militar especial” iniciada hace casi cuatro años y dijo que el Ejército mantiene la iniciativa estratégica.
Putin sostuvo que este año las tropas rusas han “liberado” más de 300 localidades, aunque menciona que expertos independientes del Instituto para el Estudio de la Guerra estiman en menos del 1% del territorio ucraniano la superficie conquistada por Moscú.
Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, aseguró que existen “condiciones reales” para que la guerra continúe en 2026 debido a la postura de Kiev y sus aliados europeos, y pronosticó como “inevitable” el colapso del frente por el avance ruso.
Preguntas frecuentes sobre el despliegue del misil hipersónico Oréshnik y la situación en Ucrania
¿Qué es el misil hipersónico Oréshnik y cuándo entrará en servicio?
El misil hipersónico Oréshnik es un proyectil balístico de alcance medio capaz de portar ojivas nucleares y golpear objetivos a miles de kilómetros con un margen de error de pocas decenas de metros. Según el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin, se desplegará antes de fin de año en las Fuerzas Armadas de Rusia.
¿Cuál es el papel del misil Oréshnik en el conflicto entre Rusia y Ucrania?
El misil Oréshnik ha sido utilizado en el conflicto en Ucrania y es parte del esfuerzo de Rusia por modernizar sus capacidades militares y mantener la paridad nuclear. Según informes, este misil se utilizó por primera vez a finales de 2024 en un ataque contra una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.
¿Cómo está respondiendo Estados Unidos al despliegue de misiles rusos?
En respuesta al aumento de tensiones y el despliegue de misiles rusos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania para golpear objetivos estratégicos dentro de Rusia. Trump ha dado luz verde a Ucrania para realizar ataques profundos en territorio ruso, lo que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto en curso.
¿Qué impacto tiene la modernización militar rusa en la seguridad global?
La modernización militar rusa, incluyendo el despliegue del misil hipersónico Oréshnik, incrementa las tensiones globales y contribuye a una carrera armamentista. Rusia busca reforzar su tríada nuclear para garantizar su seguridad, lo que provoca preocupación en la OTAN y otras naciones que perciben estas acciones como una amenaza creciente.
