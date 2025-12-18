El régimen cubano anuncia comparecencia especial tras la polémica por la dolarización parcial de la economía

Juana Lilia Delgado Portal, presidenta del Banco Central de Cuba (BCC) Foto © Cubadebate

Vídeos relacionados:

El régimen cubano anunció que Juana Lilia Delgado Portal, presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), realizará una comparecencia especial esta noche al concluir la Emisión Estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, en lo que analistas prevén será un intento por justificar la polémica dolarización parcial del sistema económico que entró en vigor este miércoles.

La comparecencia será transmitida por los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional y Caribe, así como por Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, informó el portal oficialista Cubadebate.

Se produce apenas seis días después de la publicación del Decreto-Ley 113/2025, mediante el cual el gobierno de Miguel Díaz-Canel legaliza, por primera vez en más de dos décadas, el uso interno del dólar y otras divisas extranjeras dentro del territorio nacional.

Publicación en Facebook. Cubadebate

El nuevo sistema, presentado como un “mecanismo de gestión y control de divisas”, rompe con el modelo del Ordenamiento Monetario de 2021, que había establecido al peso cubano (CUP) como única moneda válida para todas las operaciones internas.

El Banco Central y el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) tendrán ahora el poder de autorizar transacciones, pagos y cuentas bancarias en dólares y euros, tanto para empresas estatales como para actores no estatales: mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, artistas, productores y personas naturales con cuentas en el exterior, anunció el régimen.

Lo más leído hoy:

Aunque el gobierno sostiene que la medida es “transitoria”, economistas advierten que se trata de una "reconfiguración estructural" del sistema monetario, con la creación de un esquema dual y un control centralizado de la divisa a través del nuevo mecanismo "ACAD (Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa)".

“Este decreto-ley viabiliza las transacciones en divisas en nuestro país”, declaró el ministro Joaquín Alonso Vázquez.

“No estamos construyendo el capitalismo con la dolarización parcial, sino un socialismo con las características de nuestro país”, señaló.

La ACAD permitirá a empresas y personas autorizadas comprar divisas directamente al Estado usando pesos cubanos, siempre que existan fondos disponibles.

Este sistema sustituye las antiguas cuentas con capacidad de liquidez (CL) y convierte el acceso al dólar en una decisión administrativa bajo control ministerial.

Además, las entidades privadas podrán retener solo hasta un 80% de sus ingresos en divisas; el resto deberá ser entregado obligatoriamente al Estado, que lo convertirá a pesos al tipo de cambio oficial de 1 USD = 120 CUP.

En la práctica, el gobierno se asegura una porción de todas las divisas que circulen en la economía, reforzando su control sobre el flujo de moneda dura incluso dentro del sector privado.

El Decreto-Ley también "autoriza pagos en divisas dentro del país", especialmente en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) y en operaciones de comercio minorista y mayorista en MLC (Moneda Libremente Convertible).

La medida institucionaliza lo que hasta ahora era una práctica tolerada, consolidando una "economía dual legalizada".

La comparecencia de esta noche genera expectativa entre economistas y ciudadanos, que reclaman explicaciones sobre el impacto real de la medida en los precios, los salarios y el valor del peso cubano.

En redes sociales, cubanos han expresado preocupación por una "mayor desigualdad social" entre quienes tengan acceso a divisas y quienes dependan exclusivamente del CUP, que continúa devaluándose en el mercado informal.