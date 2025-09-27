Ciudadano en Las Tunas condenado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas

El acusado ya había sido condenado por delitos similares

Vídeos relacionados:

La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Las Tunas condenó a 15 años de prisión a un ciudadano del municipio Amancio, tras ser hallado culpable de tráfico de marihuana.

El proceso judicial se originó en septiembre del pasado año, cuando el acusado fue detenido en Las Tunas con una cantidad considerable de dinero en moneda nacional y tres envoltorios de picadura vegetal, que intentó deshacerse lanzándolos a unos metros al momento del arresto.

Las pruebas presentadas incluyeron coincidencia de las huellas de olor de los envoltorios con las del acusado y la confirmación de marihuana en su orina, informó el periódico oficial 26.

Según el tribunal, el ciudadano ya había sido sancionado anteriormente por hechos de la misma tipología delictiva.

Además de los 15 años de privación de libertad, se impusieron sanciones accesorias como el comiso del dinero incautado y la prohibición de salir del país mientras cumpla condena.

El fallo corresponde a la causa No.77 de 2025, donde el procesado contó con representación legal y, según el tribunal, todas las garantías del debido proceso, aseguró la fuente.

Lo más leído hoy:

La sentencia forma parte del Cuarto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito y se enmarca en la política oficial de “Tolerancia Cero” a las drogas.

Tanto el acusado como la fiscalía tienen la posibilidad de interponer recurso de casación si no están conformes con el fallo, puntualizó el medio de prensa.

Durante esta semana, y hasta hoy sábado, se efectúa en toda Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, organizado bajo el programa Cuba Segura.

Como parte del Ejercicio, el Tribunal Provincial Popular de Holguín celebró un juicio ejemplarizante contra tres cubanos acusados de tráfico de drogas.

Según la información oficial, los acusados fueron sancionados como coautores del delito de tráfico de drogas previsto en el Código Penal vigente, con penas de entre 4 y 10 años de cárcel. Además, el tribunal consideró agravante que cometieran el delito de noche, una circunstancia que en Cuba puede aumentar la severidad de las condenas.

En La Habana, el 22 de septiembre, el Tribunal Provincial condenó a un hombre a 15 años de prisión por venta de cocaína y drogas sintéticas.

En Matanzas, otro joven espera sentencia tras confesar haber comprado y revendidos narcóticos, a pesar de no tener antecedentes penales, con la Fiscalía pidiendo siete años de cárcel.

Todos estos procesos se inscriben en una campaña nacional de tolerancia cero contra el narcotráfico, una ofensiva judicial que busca mostrar firmeza frente al fenómeno del consumo y tráfico de drogas, especialmente los cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como "químico" o "papelillo".

También en el contexto del Ejercicio, se supo la víspera que el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque condenó a 10 años de cárcel a un hombre por el delito de robo con violencia e intimidación, luego de irrumpir en una vivienda en el municipio de Güines, donde amenazó a un padre y su hijo con un machete.

Al iniciar el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, el gobernante Miguel Díaz-Canel llamó a reforzar la “tranquilidad ciudadana” y el “orden interior”.

Al respecto, autoridades efectuaron operativos contra vendedores en la calle 13, la calle 8 y alrededores de Las Baleares, en Holguín, donde se desplegaron agentes y funcionarios para aplicar multas y decomisos a vendedores informales.

Paralelamente, el régimen endureció su respuesta a las recientes protestas con arrestos masivos y condenas severas.

En Gibara, provincia de Holguín, al menos 27 personas fueron detenidas tras manifestaciones ciudadanas, mientras que en Bayamo, 15 manifestantes que participaron en las protestas del 17 de marzo de 2024 fueron condenados a penas de entre tres y nueve años de prisión.

La ciudadanía cubana ha expresado su creciente preocupación por el aumento de la delincuencia en diversas zonas del país, en especial robos con violencia, asaltos y hurtos a plena luz del día.

Preguntas frecuentes sobre la condena por tráfico de drogas en Cuba