EE.UU. asegura que segundo buque incautado pertenece a “flota fantasma”

El gobierno de EE.UU. aseguró que el Centuries de bandera panameña, un buque interceptado el sábado frente a las costas venezolanas, pertenece a la “flota fantasma” de Maduro.

“El petrolero contenía petróleo de PDVSA sancionado. Era un buque de bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar al régimen narcoterrorista de Maduro”, dijo en X Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

La funcionaria respondió así a la información difundidas por The New York Times que aseguraba que el Centuries no estaba entre los barcos sancionados por EE.UU. y era de una petrolera con sede en China.

El sábado el gobierno de EE.UU. desclasificó imágenes de la confiscación de este segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

“En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela”, dijo en X la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

“Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos”, agregó.

Este domingo, por su parte, un tercer buque fue incautado en aguas internacionales cerca de Venezuela, el petrolero Bella-1, con bandera panameña.

Según confirmó a Bloomberg una fuente gubernamental, el barco se dirigía a Venezuela.

El Bella-1, relacionado con la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán, estaba desde junio de 2024 sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

Asimismo, el primero de los buques incautados la pasada semana, con capacidad superior a las 320,000 toneladas de crudo, transportaba petróleo con destino a Cuba y formaba parte de una red ilegal que movía crudo sancionado de Venezuela e Irán.

EE.UU. impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019, compradores y refinadores han recurrido a una “flota fantasma” o “de sombra” de petroleros que enmascaran su ubicación, y que ese tipo de flota se considera expuesta a posibles medidas punitivas por parte de Washington.