Gobierno cubano reacciona a nueva confiscación de un buque petrolero frente a costas de Venezuela

El Gobierno de Cuba reaccionó a la incautación de un segundo buque petrolero en aguas internacionales del Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, una operación atribuida a fuerzas de Estados Unidos.

La respuesta oficial fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de un mensaje publicado en X.

En su declaración, Rodríguez Parrilla condenó lo ocurrido y calificó la acción como un "nuevo acto de piratería y terrorismo marítimo" por parte de fuerzas estadounidenses contra un buque petrolero y su tripulación.

Según el canciller cubano, el hecho constituye una reiteración de una conducta de "total irrespeto y violación del Derecho Internacional, el Derecho Marítimo y la libertad de navegación y comercio".

También alertó a la comunidad internacional sobre lo que describió como una nueva provocación de Estados Unidos contra Venezuela, que -afirmó- busca escalar la agresión contra el territorio venezolano y apropiarse de sus recursos naturales.

La reacción de La Habana se produce tras conocerse que Estados Unidos interceptó e incautó un barco frente a las costas de Venezuela, en aguas internacionales, en una operación liderada por la Guardia Costera estadounidense.

Tres funcionarios de Estados Unidos confirmaron el hecho a la agencia Reuters bajo condición de anonimato, aunque no precisaron el lugar exacto donde se desarrolló la operación.

El incidente ocurrió pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un "bloqueo total y completo" contra "todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela".

Esta acción sería la segunda incautación de un petrolero cerca de Venezuela en las últimas semanas y se produce en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región.

Posteriormente, el propio gobierno de Estados Unidos desclasificó imágenes de la confiscación deL buque petrolero frente a las costas venezolanas.

"En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela", reveló la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Noem aseguró que Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado, al que vinculó con el financiamiento del narcoterrorismo en la región.

Por su parte, Reuters añadió que, desde la primera incautación de un petrolero sancionado, se habría generado un "embargo efectivo", con buques cargados con millones de barriles de petróleo permaneciendo en aguas venezolanas para evitar el riesgo de ser confiscados. Según la agencia, a partir de esa primera acción las exportaciones de crudo venezolano habrían caído de manera drástica.

A este escenario se suma un nuevo episodio.

Estados Unidos interceptó al petrolero Bella-1, con bandera panameña, en aguas internacionales cerca de Venezuela, lo que constituye el tercer caso en los últimos días.

El Bella-1 está relacionado con la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, entidad que a su vez ha sido vinculada con la Guardia Revolucionaria de Irán.

El buque estaba sancionado desde junio de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta sería la tercera incautación de un petrolero cerca de Venezuela en las últimas semanas, en medio de una notable concentración militar estadounidense en la región.

El panorama descrito se enmarca en una campaña de presión del presidente Donald Trump sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que incluiría un aumento de la presencia militar estadounidense y acciones directas contra buques petroleros en las cercanías de Venezuela.

En ese contexto, Maduro ha alegado que el despliegue de fuerzas estadounidenses busca derrocarlo y hacerse con el control de los recursos petroleros del país.