Embajada de EE.UU. en La Habana pospone su apertura debido a evento del régimen

La Embajada de EE.UU. en La Habana pospondrá este lunes su apertura de servicios consulares para ciudadanos estadounidenses debido a evento del régimen.

“La Embajada de EE. UU. pospondrá la apertura de sus el lunes 22 de diciembre de 2025 hasta las 10:00 a. m. debido a un evento planificado por el régimen en la plaza ubicada frente a la Embajada”, anunció en X la sede diplomática.

“Todas las calles de la zona estarán cerradas al tráfico vehicular. Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que eviten las aglomeraciones. Ciudadanos estadounidenses con emergencias fuera del horario de atención, pueden llamar por favor al +(53) (7) 839-4100, marque 1 y luego 0”, agregaron.

El régimen cubano celebrará el lunes el Acto Central Nacional por el Día del Educador en la llamada Tribuna Antimperialista José Martí de La Habana.

“Educadores de varias generaciones y diferentes procesos formativos nos daremos cita en este histórico lugar, para ratificar que #ConFidelEnCadaAula seguiremos diciendo con orgullo y gratitud”, se lee en un post del Ministerio de Educación.

Este domingo, el régimen cubano arremetió contra EE.UU. tras la incautación de un segundo buque petrolero en aguas internacionales del Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, una operación atribuida a fuerzas de Estados Unidos.

La respuesta oficial fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de un mensaje publicado en X.

En su declaración, Rodríguez Parrilla condenó lo ocurrido y calificó la acción como un "nuevo acto de piratería y terrorismo marítimo" por parte de fuerzas estadounidenses contra un buque petrolero y su tripulación.

Según el canciller cubano, el hecho constituye una reiteración de una conducta de “total irrespeto y violación del Derecho Internacional, el Derecho Marítimo y la libertad de navegación y comercio”.