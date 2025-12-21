Embajada de EE.UU. en La Habana pospone su apertura debido a evento del régimen

Vídeos relacionados:
La Embajada de EE.UU. en La Habana pospondrá este lunes su apertura de servicios consulares para ciudadanos estadounidenses debido a evento del régimen.
“La Embajada de EE. UU. pospondrá la apertura de sus el lunes 22 de diciembre de 2025 hasta las 10:00 a. m. debido a un evento planificado por el régimen en la plaza ubicada frente a la Embajada”, anunció en X la sede diplomática.
“Todas las calles de la zona estarán cerradas al tráfico vehicular. Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que eviten las aglomeraciones. Ciudadanos estadounidenses con emergencias fuera del horario de atención, pueden llamar por favor al +(53) (7) 839-4100, marque 1 y luego 0”, agregaron.
El régimen cubano celebrará el lunes el Acto Central Nacional por el Día del Educador en la llamada Tribuna Antimperialista José Martí de La Habana.
“Educadores de varias generaciones y diferentes procesos formativos nos daremos cita en este histórico lugar, para ratificar que #ConFidelEnCadaAula seguiremos diciendo con orgullo y gratitud”, se lee en un post del Ministerio de Educación.
Este domingo, el régimen cubano arremetió contra EE.UU. tras la incautación de un segundo buque petrolero en aguas internacionales del Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, una operación atribuida a fuerzas de Estados Unidos.
La respuesta oficial fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de un mensaje publicado en X.
En su declaración, Rodríguez Parrilla condenó lo ocurrido y calificó la acción como un "nuevo acto de piratería y terrorismo marítimo" por parte de fuerzas estadounidenses contra un buque petrolero y su tripulación.
Según el canciller cubano, el hecho constituye una reiteración de una conducta de “total irrespeto y violación del Derecho Internacional, el Derecho Marítimo y la libertad de navegación y comercio”.
Preguntas frecuentes sobre la posposición de la apertura de la Embajada de EE.UU. en La Habana y las tensiones entre Cuba y EE.UU.
¿Por qué la Embajada de EE.UU. en La Habana pospuso su apertura de servicios consulares?
La Embajada de EE.UU. en La Habana pospuso su apertura de servicios consulares debido a un evento planificado por el régimen cubano en la plaza ubicada frente a la Embajada. Este evento es el Acto Central Nacional por el Día del Educador que se celebrará en la Tribuna Antimperialista José Martí. Como resultado, todas las calles de la zona estarán cerradas al tráfico vehicular.
¿Qué medidas de seguridad deben tomar los ciudadanos estadounidenses en Cuba durante este evento?
La Embajada de EE.UU. ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses evitar las aglomeraciones y estar atentos a las indicaciones de seguridad. En caso de emergencias fuera del horario de atención de la Embajada, los ciudadanos pueden llamar al número +(53) (7) 839-4100, marcar 1 y luego 0.
¿Cuál es la causa del aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos?
Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos han aumentado debido a la incautación de un buque petrolero por parte de fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe, una operación que Cuba calificó como "piratería y terrorismo marítimo". Esta incautación está relacionada con el transporte de petróleo desde Venezuela hacia Cuba, lo que ha intensificado las críticas del régimen cubano hacia la política de EE.UU.
¿Cómo ha reaccionado el régimen cubano ante las acciones de EE.UU. en el Caribe?
El régimen cubano, a través de su canciller Bruno Rodríguez, ha condenado las acciones de EE.UU. calificándolas de violaciones del Derecho Internacional. Cuba considera estas acciones como una agresión y ha reiterado su apoyo a Venezuela, país aliado estratégico, en medio de las tensiones con Washington.
