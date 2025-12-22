Venezolanos en Miami a Trump: Liberar a Venezuela sí, pero el petróleo es nuestro

Vídeos relacionados:

Liberar a Venezuela sí, pero el petróleo es nuestro: es la frase que resume la posición de la diáspora venezolana ante la tensión entre la Administración Trump y el régimen de Maduro.

“Venezuela no es un botín”, dijo a EFE Ade Ferro, directora del grupo Venezuelan American Caucus,

“Todos soñamos con una Venezuela libre, democrática y en paz, pero no todo lo que se presenta como mano dura o intervención es sinónimo de democracia”, agregó.

La diáspora venezolana, pese a sus ansías de ver derrocada la dictadura, no ve con buenos ojos las pretensiones de Trump sobre el patrimonio nacional.

“Que un monstruo derrote a otro monstruo puede generar alivio, pero no me obliga a ponerme del lado del monstruo que queda”, dijo Ferro, directiva de esta organización que intenta proteger a migrantes venezolanos en EE. UU., y quien considera “esencial” el retorno de la democracia a su país.

“EE.UU. está intentando devolverlos al mismo régimen del que escaparon”, denunció sobre la criminalización en EE.UU. de muchos migrantes venezolanos que han salido huyendo de la dictadura.

Para Pedro Guzmán, un vendedor de vehículos en Miami también entrevistado por EFE, comparte en esencia las preocupaciones de Ferro.

Guzmán agradece “profundamente la presión de Trump contra Maduro, y sí creo que se les puede dar algo si nos ayudan, pero nada de tierras o petróleo para siempre. Eso también es traición”.

Por el contrario, Juana Martínez, una limpiadora de oficinas, opina que “todo vale la pena para salir del chavismo: hasta regalarles petróleo; ya se lo damos a los cubanos gratis, como no lo vamos a hacer a quienes nos ayuden a salir de Maduro”.

A otros sin embargo les preocupa el costo de una eventual invasión.

“Mi mamá vive cerca del Palacio de Miraflores (sede del gobierno) y estoy muy preocupada”, dijo Migdalia Peña, una estudiante de posgrado en Nueva York.

Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, dijo a EFE, que la idea de que EE.UU. quiere apropiarse de recursos venezolanos es errada

Desde el punto de vista legal y geopolítico, para el analista la interpretación de que EE.UU. se quiera quedar con territorio venezolano es una «interpretación errada».

“Lo que se plantea es una operación quirúrgica y es lo que se apoya desde la diáspora y la oposición”, comentó el analista quien descarta totalmente que se plantee una intervención tras el aumento de la presión de EE.UU. sobre Maduro.

En los últimos días EE.UU. ha incautado tres buques petroleros frente a las costas venezolanas, en otra escalada de la tensión entre ambos países.