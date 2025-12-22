Ministro de defensa del régimen de Venezuela llama “arrogante y prepotente” a EE.UU.

El general Vladimir Padrino López, ministro de defensa del régimen venezolano, tildó de arrogante y prepotente al gobierno de Donald Trump

“Los imperialistas querrán aquí un gobierno débil, entreguista, que les dé todo facilito, como ha sido toda la vida. Mientras aquí exista un proyecto independentista, antioligarquico antiimperialista, vamos a tener la bota del imperialismo sobre nosotros, porque van a querer someternos siempre con su arrogancia y prepotencia imperial”, dijo el militar, durante un encuentro con milicias.

Según el reporte de la agencia paraestatal Telesur, Padrino destacó el avance “tecnológico y científico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que en silencio encontró soluciones soberanas a problemas técnicos complejos, demostrando que el talento nacional es capaz de romper la dependencia impuesta por el bloqueo”.

Las declaraciones del general se producen en medio de un ambiente de tensión creciente tras la incautación en los últimos días por parte de EE.UU. de tres buques petroleros frente a las costas de Venezuela.

Este domingo, un tercer buque fue incautado en aguas internacionales cerca de Venezuela, el petrolero Bella-1, con bandera panameña.

Según confirmó a Bloomberg una fuente gubernamental, el barco se dirigía a Venezuela.

El Bella-1, relacionado con la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán, estaba desde junio de 2024 sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

El sábado, por su parte, el gobierno de EE.UU. desclasificó imágenes de la confiscación de este segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

“En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela”, dijo en X la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

“Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos”, agregó.

Asimismo, el primero de los buques incautados la pasada semana, con capacidad superior a las 320,000 toneladas de crudo, transportaba petróleo con destino a Cuba y formaba parte de una red ilegal que movía crudo sancionado de Venezuela e Irán.

EE.UU. impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019, compradores y refinadores han recurrido a una “flota fantasma” o “de sombra” de petroleros que enmascaran su ubicación, y que ese tipo de flota se considera expuesta a posibles medidas punitivas por parte de Washington.