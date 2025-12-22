Ministro de defensa del régimen de Venezuela llama “arrogante y prepotente” a EE.UU.

El general Vladimir Padrino López, ministro de defensa del régimen venezolano, tildó de arrogante y prepotente al gobierno de Donald Trump
“Los imperialistas querrán aquí un gobierno débil, entreguista, que les dé todo facilito, como ha sido toda la vida. Mientras aquí exista un proyecto independentista, antioligarquico antiimperialista, vamos a tener la bota del imperialismo sobre nosotros, porque van a querer someternos siempre con su arrogancia y prepotencia imperial”, dijo el militar, durante un encuentro con milicias.
Según el reporte de la agencia paraestatal Telesur, Padrino destacó el avance “tecnológico y científico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que en silencio encontró soluciones soberanas a problemas técnicos complejos, demostrando que el talento nacional es capaz de romper la dependencia impuesta por el bloqueo”.
Las declaraciones del general se producen en medio de un ambiente de tensión creciente tras la incautación en los últimos días por parte de EE.UU. de tres buques petroleros frente a las costas de Venezuela.
Este domingo, un tercer buque fue incautado en aguas internacionales cerca de Venezuela, el petrolero Bella-1, con bandera panameña.
Según confirmó a Bloomberg una fuente gubernamental, el barco se dirigía a Venezuela.
El Bella-1, relacionado con la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán, estaba desde junio de 2024 sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.
El sábado, por su parte, el gobierno de EE.UU. desclasificó imágenes de la confiscación de este segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela.
“En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela”, dijo en X la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.
“Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos”, agregó.
Asimismo, el primero de los buques incautados la pasada semana, con capacidad superior a las 320,000 toneladas de crudo, transportaba petróleo con destino a Cuba y formaba parte de una red ilegal que movía crudo sancionado de Venezuela e Irán.
EE.UU. impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019, compradores y refinadores han recurrido a una “flota fantasma” o “de sombra” de petroleros que enmascaran su ubicación, y que ese tipo de flota se considera expuesta a posibles medidas punitivas por parte de Washington.
Preguntas frecuentes sobre la incautación de buques petroleros por parte de EE.UU. frente a las costas de Venezuela
¿Por qué Estados Unidos está incautando buques petroleros cerca de Venezuela?
Estados Unidos ha incautado varios buques petroleros cerca de Venezuela como parte de su estrategia para combatir el tráfico ilícito de petróleo sancionado que, según afirma, financia el narcoterrorismo en la región. Estas acciones forman parte de una campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, buscando cortar los flujos financieros derivados del petróleo sancionado que sostienen a los gobiernos de Venezuela e Irán.
¿Cuál es la relación entre los buques incautados y la "flota fantasma" de Venezuela?
La "flota fantasma" se refiere a una serie de petroleros que operan de manera encubierta para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán, enmascarando su ubicación para evadir las sanciones de Estados Unidos. Estos buques son parte de una red ilegal que busca comerciar petróleo a pesar de las sanciones internacionales, y se consideran objetivos legítimos para acciones punitivas por parte de Washington.
¿Cómo ha reaccionado Venezuela ante las incautaciones de buques por parte de EE.UU.?
El régimen venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha calificado estas incautaciones como actos de "piratería y terrorismo marítimo" por parte de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela asegura que responderá con mayor unión nacional y rechaza las maniobras militares estadounidenses en la región. Además, ha recibido muestras de solidaridad y ofertas de cooperación de países aliados como Irán.
