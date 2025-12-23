Trump anuncia construcción de nueva clase de buques de combate para modernizar la Armada de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la creación de una nueva clase de buques de combate de superficie para la Armada estadounidense, como parte de un ambicioso plan de modernización naval que busca reemplazar una flota que calificó de “vieja, cansada y obsoleta”.

El anuncio fue realizado durante un evento en Palm Beach, Florida, en el complejo Mar-a-Lago, donde Trump estuvo acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

En paralelo, la Casa Blanca destacó en la red social X que se trata de “el buque de combate de superficie más letal jamás construido”, al que denominó “El Acorazado”.

Según Trump, los nuevos navíos contribuirán a mantener la supremacía militar de Estados Unidos, revitalizar la industria nacional de construcción naval y disuadir a los adversarios del país en el escenario internacional. Aunque en sus declaraciones evitó referirse explícitamente a una “clase Trump”, el mandatario presentó el proyecto como parte de una nueva “Flota Dorada” para la Marina.

El presidente aseguró que participará activamente en el diseño de las embarcaciones y subrayó que estas cumplirán también con criterios estéticos, expuso CNN.

“La Marina liderará el diseño junto conmigo, porque soy una persona muy estética”, afirmó, reiterando críticas previas a la apariencia de algunos barcos actuales, a los que considera poco atractivos pese a su supuesta tecnología sigilosa.

Asimismo, adelantó que los nuevos buques estarán equipados con armas hipersónicas, cañones electromagnéticos, misiles de crucero, láseres avanzados y sistemas controlados en gran medida por inteligencia artificial, aunque no ofreció detalles técnicos específicos. Cada embarcación tendrá un desplazamiento estimado de entre 3,000 y 40,000 toneladas y será construida íntegramente en Estados Unidos.

Inicialmente, la Marina prevé la construcción de dos buques, seguidos por otros ocho en una fase posterior. Trump señaló que el objetivo final sería contar con entre 20 y 25 navíos, que se convertirían en el eje central de la flota naval estadounidense. También anunció planes para modernizar los portaaviones como parte del mismo programa.

La posibilidad de que la nueva clase lleve el nombre del presidente ha generado especulación, ya que tradicionalmente el primer barco de cada diseño da nombre a la clase. De mantenerse esa convención, el primer buque podría llamarse USS Trump, aunque en el evento se exhibieron imágenes con el nombre USS Defiant.

El anuncio se produce en un contexto de intensificación del despliegue naval estadounidense en el Caribe, mientras la administración Trump incrementa la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con acciones dirigidas a limitar sus ingresos petroleros.

En los últimos días, Estados Unidos ha incautado buques petroleros en la región. Aunque la Guardia Costera ha liderado las operaciones, la Marina ha tenido un rol de apoyo.