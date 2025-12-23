Trump revela qué hará EE.UU. con el petróleo incautado a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su gobierno podría mantendrá el petróleo incautado frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas y que también retendrá los buques involucrados en esas operaciones, en el marco de la creciente presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.
“Vamos a quedárnoslo… tal vez lo usemos en las Reservas Estratégicas… También nos quedamos con los barcos”, declaró Trump al referirse al crudo venezolano confiscado durante operativos navales recientes, según la publicación gubernamental en la red social X.
No obstante, el mandatario señaló que Estados Unidos aún evalúa qué destino final dará al petróleo, sin descartar su venta en el mercado internacional o su uso para reabastecer las reservas estratégicas del país, una decisión que quedará en manos de su administración.
Las declaraciones se producen en medio de una campaña de presión sostenida contra el régimen de Maduro, que el Gobierno de Trump mantiene desde hace al menos cuatro meses. Aunque inicialmente fue presentada como un esfuerzo para frenar el tráfico de drogas desde Venezuela, la estrategia se ha ampliado hacia el control de los ingresos petroleros del chavismo.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado su presencia naval en el Caribe, con interdicciones de buques petroleros vinculados a Venezuela. Varias de estas operaciones han contado con la participación de la Marina estadounidense y la Guardia Costera, que han interceptado embarcaciones sospechosas de transportar o dirigirse a cargar crudo venezolano.
Trump subrayó que la retención de los barcos forma parte del mismo enfoque de presión máxima, enviando un mensaje directo a Caracas y a terceros países o empresas que faciliten el comercio petrolero con el régimen.
La medida refuerza el giro más agresivo de la política exterior de la administración Trump hacia Venezuela, en un contexto regional marcado por sanciones, despliegue militar y tensiones energéticas.
Preguntas frecuentes sobre la incautación de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos
¿Qué hará Estados Unidos con el petróleo incautado a Venezuela?
Estados Unidos podría usar el petróleo incautado en sus Reservas Estratégicas o venderlo en el mercado internacional, según lo que determine la administración de Trump. La decisión final sobre el destino del crudo aún está siendo evaluada.
¿Por qué Estados Unidos está incautando petróleo venezolano?
La incautación del petróleo forma parte de una campaña de presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro. El objetivo es debilitar financieramente al gobierno de Maduro y frenar el tráfico de petróleo sancionado que, según Washington, financia actividades ilícitas como el narcoterrorismo.
¿Qué implica la incautación de petróleo para Cuba?
La incautación del petróleo venezolano tiene un impacto directo en Cuba, ya que el crudo incautado estaba destinado a la isla. Esto complica el suministro de combustible para Cuba, que depende en gran medida del petróleo venezolano para su sistema energético y para reexportaciones en el mercado negro.
¿Cómo ha respondido el régimen de Maduro a la incautación de petróleo?
El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado la incautación de petróleo como un acto de “piratería internacional” y una violación del derecho internacional. La administración de Maduro ha prometido defender sus recursos energéticos y ha solicitado apoyo a la OPEP para detener lo que considera una agresión por parte de Estados Unidos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.