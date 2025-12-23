Trump revela qué hará EE.UU. con el petróleo incautado a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su gobierno podría mantendrá el petróleo incautado frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas y que también retendrá los buques involucrados en esas operaciones, en el marco de la creciente presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

“Vamos a quedárnoslo… tal vez lo usemos en las Reservas Estratégicas… También nos quedamos con los barcos”, declaró Trump al referirse al crudo venezolano confiscado durante operativos navales recientes, según la publicación gubernamental en la red social X.

No obstante, el mandatario señaló que Estados Unidos aún evalúa qué destino final dará al petróleo, sin descartar su venta en el mercado internacional o su uso para reabastecer las reservas estratégicas del país, una decisión que quedará en manos de su administración.

Las declaraciones se producen en medio de una campaña de presión sostenida contra el régimen de Maduro, que el Gobierno de Trump mantiene desde hace al menos cuatro meses. Aunque inicialmente fue presentada como un esfuerzo para frenar el tráfico de drogas desde Venezuela, la estrategia se ha ampliado hacia el control de los ingresos petroleros del chavismo.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado su presencia naval en el Caribe, con interdicciones de buques petroleros vinculados a Venezuela. Varias de estas operaciones han contado con la participación de la Marina estadounidense y la Guardia Costera, que han interceptado embarcaciones sospechosas de transportar o dirigirse a cargar crudo venezolano.

Trump subrayó que la retención de los barcos forma parte del mismo enfoque de presión máxima, enviando un mensaje directo a Caracas y a terceros países o empresas que faciliten el comercio petrolero con el régimen.

Lo más leído hoy:

La medida refuerza el giro más agresivo de la política exterior de la administración Trump hacia Venezuela, en un contexto regional marcado por sanciones, despliegue militar y tensiones energéticas.