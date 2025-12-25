"Libertad y cambio total": cubanos expresan frustración y reclaman transformaciones reales para 2026

La exigencia de un cambio político profundo se repite con fuerza entre los cubanos este fin de año, en un contexto marcado por la escasez crónica, la falta de reformas estructurales y el deterioro acelerado de las condiciones de vida en la Isla.

“Si me pidieran un deseo, solo pediría un cambio de gobierno”, resume una de las voces recogidas en un reportaje de la periodista Yaima Pardo para Martí Noticias.

Las opiniones coinciden en un mismo diagnóstico: la crisis ya no es coyuntural, sino estructural.

“O no queda nadie en el país, o terminamos presos o muertos”, advierte otro entrevistado, al referirse al éxodo masivo y al creciente descontento social.

Entre los testimonios, varios ciudadanos rechazan la emigración como única salida y reclaman cambios desde dentro.

“Cambio total, político y económico. Emigrar no me voy a ir; que se vayan ellos, porque yo nací aquí y no me voy de aquí”, afirmó un entrevistado.

Otros expresan abiertamente su desesperación: “Estoy loca porque esto se caiga, porque esto es lo que nos tiene así”, dijo otra entrevistada, en referencia directa al actual sistema de gobierno.

La falta de alimentos, medicinas y electricidad aparece de manera recurrente en los testimonios. “Si seguimos así nos quedaremos sin gente o terminaremos todos presos. En este país todo es sin: sin medicina, sin electricidad, sin nada”, relató una cubana.

También hay preocupación por el impacto humano de la crisis sanitaria y económica. “Que cambien las cosas, que mejore la economía del país, porque la gente se está muriendo por enfermedades, sin recursos, sin nada”, lamentó otra voz consultada.

Las declaraciones recogidas por Martí Noticias evidencian un creciente reclamo de libertad y cambio total, que va más allá de ajustes económicos y apunta directamente a la permanencia del actual poder político.

“Espero un cambio, pero no con esta gente en el poder”, concluyó uno de los entrevistados, sintetizando una percepción cada vez más extendida dentro de la sociedad cubana, de cara a un 2026 que muchos ven como decisivo para el futuro del país.