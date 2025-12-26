Ni en Navidad se detuvieron los arrestos de ICE: migrantes arrestados en Washington y Nueva York

Vídeos relacionados:

Ni siquiera la víspera de Navidad frenó los operativos migratorios impulsados por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, donde se reportaron arrestos en Washington, Nueva York y otras ciudades.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizando arrestos de migrantes a las afueras de supermercados en el estado de Washington y en Nueva York, generando indignación y angustia entre testigos y familiares.

Uno de los casos ocurrió en el estado de Washington, donde un hombre fue detenido cuando salía de un supermercado con sus compras, publicó Telemundo.

El migrante fue interceptado por agentes federales y llevado bajo custodia. Los agentes cargaron con las compras en el carro de supermercado.

“¡No lo podía creer!”, contó un hombre identificado como Jaime Ortiz, quien presenció el arresto e intentó ayudar al detenido pidiéndole números telefónicos para avisar a sus familiares.

Ortiz calificó la escena como “devastadora”, y condenó los operativos justo en vísperas de Navidad, cuando muchas familias se preparaban para celebrar.

Una situación similar se registró en Nueva York, donde una mujer fue arrestada en circunstancias parecidas, también cerca de un establecimiento comercial, lo que provocó reacciones de enojo e impotencia entre personas que presenciaron el operativo.

Los casos han reavivado las críticas contra ICE por realizar arrestos en espacios públicos sensibles, incluso durante fechas festivas, una práctica que organizaciones defensoras de inmigrantes consideran innecesariamente traumática y deshumanizante.

En redes sociales, usuarios denunciaron que estos operativos rompen familias en plena Navidad, dejando a hijos y parientes sin información inmediata sobre el paradero de sus seres queridos.

“Ni siquiera en Nochebuena hubo pausa”, lamentó un activista comunitario en Nueva York.

El gobierno de Trump había anunciado que los operativos continuarían, incluso en los días festivos.