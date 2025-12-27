¿Dónde quedan los basureros? Funcionario de salud afirma que el mosquito vive “dentro de las casas”

Carmelo Trujillo Machado, jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública, afirmó este sábado que las estructuras de gobierno funcionan en Cuba y culpó a la población de la propagación del aedes aegypti.
En medio de la crisis sanitaria que padece la isla, el funcionario afirmó en la televisión nacional que “se han implementado y funcionan todas las medidas diseñadas en un programa para el control de la arbovirosis”.
“La estructura de gobierno completa funciona desde el nivel central de nuestro país, apoyado por todas las estructuras de gobierno y políticas hasta la base, es decir, hasta los consejos populares, hasta las áreas de salud”, dijo.
Luego de sacar pecho de la a todas luces ineficiente gestión gubernamental en un país colapsado, Trujillo Machado afirmó que “se trabaja de manera bien intensa hoy en la promoción y educación para la salud, en la importancia de que la población tiene que conocer de cómo eliminar el vector.
“Hay que llegar al punto de que nuestra población actúe. Hoy el mosquito dónde aedes aegypti dónde vive, está con nosotros, dentro de las casas”, agregó.
Este viernes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró que las acciones del gobierno cubano “están dando frutos” frente a la epidemia de arbovirosis que afecta a Cuba.
“En reunión de expertos y científicos, se mostraron modelos matemáticos que indican contención de la epidemia de arbovirosis en el país. Las medidas están dando fruto y no vamos a bajar la guardia. Seguimos con el sistema de trabajo que hemos implementado”, escribió el mandatario.
La publicación generó respuestas críticas, entre ellas la de un usuario que comentó: “Hace falta que los expertos y científicos esos creen un modelo que diga cuánto más va a durar esta vida que ustedes le han impuesto a los cubanos. ¿Hasta cuándo es el sinvivir este? Necesito ese modelo matemático-científico o una pitonisa o a Nostradamus”.
El mensaje de Díaz-Canel siguió a un encuentro sostenido en la tarde del 24 de diciembre con científicos y expertos del sistema de salud en el Palacio de la Revolución, donde le informaron que los casos de dengue y chikungunya muestran una tendencia a la baja.
Los expertos del MINSAP aseguran que Cuba acumula ocho semanas consecutivas de reducción en los diagnósticos de arbovirosis. Sin embargo, la mayoría de las provincias, excepto Matanzas, Granma y la Isla de la Juventud, permanecen dentro del corredor endémico de epidemia.
El matemático Raúl Guinovart Díaz aseguró que los modelos de pronóstico “apuntan a una tendencia a la mejoría” y estimó que la situación podría controlarse entre enero y febrero, siempre que las condiciones ambientales no se modifiquen.
Pese al optimismo, los propios datos del encuentro confirman que persisten más de 2.800 casos de chikungunya en 134 municipios, con tasas de incidencia superiores al promedio nacional en provincias como Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Artemisa.
