Ulises Toirac critica las trabas económicas que encarecen productos básicos: La sal vale como si viniera del Himalaya

El humorista cubano Ulises Toirac compartió un análisis en Facebook sobre la importancia del sector privado en la economía nacional y cómo este influye directamente en el valor del peso cubano.
Toirac recordó que el sector privado en Cuba -principalmente las mipymes y otros actores similares- representaba en 2024 alrededor del 55 % de las ventas minoristas del país.
Aunque este dato corresponde a un año atrás, el actor asegura que la expansión de las mipymes en 2025 ha sido significativa, por lo que su contribución actual es “sustancialmente más”.
El actor explicó cómo el ciudadano cubano recurre a las mipymes para adquirir productos que escasean en el mercado estatal, poniendo como ejemplo la sal, que se compra en el mercado internacional con divisas.
"Si las venden en pesos cubanos, no hay 'vuelto' en la moneda en que se compra. El peso cubano no existe en el mercado internacional de divisas. ¡Búmbata! Hay que cambiarlo aquí", señaló.
El comentario aclara que para realizar este tipo de cambios se aplica la nueva tasa flotante adoptada por el gobierno para el cambio de divisas que corresponde al sector de las mipymes.
Pero Ulises está claro en una cosa: antes de esa medida, -y probablemente lo sigan haciendo- las mipymes acudían al mercado informal para obtener divisas para sus operaciones.
"Es decir, que el que vende pollo, sal, arroz, etc, cambia el peso cubano sustancialmente en el mismo mercado de usted", puntualizó.
Todo ese proceso, que comienza con la compra de la sal en España, a lo que van sumando "una ganancia, los gastos y el cambio", hacen que el producto final llegue al comprador cubano sumamente encarecido.
A continuación, Ulises pone el dedo en la llaga y plantea -sin decirlo explícitamente- cuál sería la solución al problema.
Tras aclarar que la producción de sal en Cuba no está afectada por sanciones estadounidenses, detalló cómo se obtiene: "Se hacen terrazas invertidas en la costa. La marea sube, entra el agua, la marea baja, se evapora el agua quedando la sal, se barre, se mete en un camión y… Pallá".
Cuba, señaló, posee una de las mayores longitudes de costa por área de territorio del mundo. "Tenemos costa pa' hacer puré.... o sal en este caso".
"Si usted PRODUCE la sal, se van del parque mil gastos, erogaciones, conversiones (y distorsiones) que harían que la sal llegue al mostrador con precio de... sal. Eso conllevaría a que el sueldo le alcance pa' comprar sal. En otras palabras, el peso con el que le pagan su sueldo, adquiere valor. Punto. Fin de la historia", sentenció.
"Sin embargo...", concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la economía cubana y la influencia de las mipymes
¿Por qué las mipymes son importantes para la economía cubana?
Las mipymes en Cuba son cruciales porque representan una parte significativa del sector privado y han contribuido al aumento de las ventas minoristas. En 2024, las mipymes representaban alrededor del 55 % de las ventas minoristas en el país, y su expansión en 2025 ha sido aún más significativa, ayudando a elevar el valor del peso cubano en medio de un entorno económico complejo.
¿Cómo afecta el mercado informal de divisas a las mipymes en Cuba?
El mercado informal de divisas es un recurso al que las mipymes recurren para obtener divisas necesarias para sus operaciones. Las mipymes a menudo deben adquirir divisas en el mercado informal porque el peso cubano no tiene valor en el mercado internacional, lo que encarece productos como la sal, que se compra en el extranjero con divisas.
¿Cuál es la crítica de Ulises Toirac al sistema monetario cubano?
Ulises Toirac critica el sistema monetario cubano por ser ineficaz y estar lleno de contradicciones. Propone irónicamente la creación del "pesolar" para satirizar la confusión monetaria en Cuba y destaca que la coexistencia de múltiples divisas y tasas de cambio solo agravan la situación económica, sin ofrecer soluciones reales para el pueblo cubano.
¿Qué solución propone Ulises Toirac para mejorar la economía cubana?
Ulises Toirac sugiere que una solución viable sería aumentar la producción nacional de productos básicos, como la sal, para reducir los costos asociados con la importación. Produciendo localmente, se eliminarían muchos gastos y conversiones, lo que haría que los productos lleguen a los consumidores a un precio más accesible y, en consecuencia, aumentaría el valor del peso cubano.
