Ulises Toirac critica las trabas económicas que encarecen productos básicos: La sal vale como si viniera del Himalaya

El humorista cubano Ulises Toirac compartió un análisis en Facebook sobre la importancia del sector privado en la economía nacional y cómo este influye directamente en el valor del peso cubano.

Toirac recordó que el sector privado en Cuba -principalmente las mipymes y otros actores similares- representaba en 2024 alrededor del 55 % de las ventas minoristas del país.

Aunque este dato corresponde a un año atrás, el actor asegura que la expansión de las mipymes en 2025 ha sido significativa, por lo que su contribución actual es “sustancialmente más”.

El actor explicó cómo el ciudadano cubano recurre a las mipymes para adquirir productos que escasean en el mercado estatal, poniendo como ejemplo la sal, que se compra en el mercado internacional con divisas.

"Si las venden en pesos cubanos, no hay 'vuelto' en la moneda en que se compra. El peso cubano no existe en el mercado internacional de divisas. ¡Búmbata! Hay que cambiarlo aquí", señaló.

El comentario aclara que para realizar este tipo de cambios se aplica la nueva tasa flotante adoptada por el gobierno para el cambio de divisas que corresponde al sector de las mipymes.

Pero Ulises está claro en una cosa: antes de esa medida, -y probablemente lo sigan haciendo- las mipymes acudían al mercado informal para obtener divisas para sus operaciones.

"Es decir, que el que vende pollo, sal, arroz, etc, cambia el peso cubano sustancialmente en el mismo mercado de usted", puntualizó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Todo ese proceso, que comienza con la compra de la sal en España, a lo que van sumando "una ganancia, los gastos y el cambio", hacen que el producto final llegue al comprador cubano sumamente encarecido.

A continuación, Ulises pone el dedo en la llaga y plantea -sin decirlo explícitamente- cuál sería la solución al problema.

Tras aclarar que la producción de sal en Cuba no está afectada por sanciones estadounidenses, detalló cómo se obtiene: "Se hacen terrazas invertidas en la costa. La marea sube, entra el agua, la marea baja, se evapora el agua quedando la sal, se barre, se mete en un camión y… Pallá".

Cuba, señaló, posee una de las mayores longitudes de costa por área de territorio del mundo. "Tenemos costa pa' hacer puré.... o sal en este caso".

"Si usted PRODUCE la sal, se van del parque mil gastos, erogaciones, conversiones (y distorsiones) que harían que la sal llegue al mostrador con precio de... sal. Eso conllevaría a que el sueldo le alcance pa' comprar sal. En otras palabras, el peso con el que le pagan su sueldo, adquiere valor. Punto. Fin de la historia", sentenció.

"Sin embargo...", concluyó.