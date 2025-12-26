“Nadie debería quedarse sin cenar”: Artistas y negocios privados regalan comida por Nochebuena en La Habana

En medio de la profunda crisis económica que golpea a Cuba, varios negocios privados y artistas se unieron este 24 de diciembre para regalar cenas de Nochebuena a personas en situación vulnerable en las calles de La Habana.
El restaurante El Guajirito, conocido por su fusión de cocina cubana tradicional y música en vivo, repartió cien cajitas de comida gratuitas a vecinos y transeúntes que, de otro modo, no habrían podido celebrar la fecha. “En esta fecha especial no queríamos que nadie se quedara sin disfrutar de una cena de Nochebuena”, explicaron los organizadores en un video compartido en redes sociales.
“La situación cada día se endurece más, pero cada cubano debería tener derecho a disfrutar de una cena de Nochebuena”, añadieron. “El rostro de satisfacción de esas personas es la señal de que una buena acción les puede cambiar el día”.
El gesto solidario también contó con la participación de artistas cubanos que decidieron aportar su granito de arena en estas fiestas. Entre ellos, el reguetonero Payaso por Ley compartió imágenes mientras entregaba platos de comida junto a un grupo de colaboradores.
“Salí a entregar comidas porque sé lo que es pasarla dura y porque cuando uno puede ayudar, tiene que hacerlo. Si tienes algo para dar, hazlo. Eso también es Navidad”, escribió el artista en sus redes sociales, mencionando a sus colegas @raynier_gonzalezz, @befocusmusic y @ale_vellon.
Otros negocios privados, familias e influencers cubanos también salieron a las calles en nochebuena a regalar cajitas de comida a las personas vulnerables o compartieron con sus vecinos, en especial con los ancianos que viven solos. La ciudadanía se apoyó en el momento que el Estado abandona a los más necesitados.
Lo más leído hoy:
Estas acciones de solidaridad, aunque puntuales, destacan en un país donde la inflación, la escasez de alimentos y el deterioro del poder adquisitivo han convertido la cena navideña en un lujo para la mayoría de las familias cubanas.
En muchos hogares, la Nochebuena transcurre sin carne de cerdo ni turrones, y con la incertidumbre de un futuro cada vez más precario.
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad en Nochebuena en Cuba
¿Cómo se celebró la Nochebuena en La Habana durante la crisis económica?
La Nochebuena en La Habana se celebró con gestos solidarios de artistas y negocios privados que regalaron cenas a personas vulnerables. Esta iniciativa buscó asegurar que nadie se quedara sin disfrutar de una cena navideña, reflejando la solidaridad en medio de la crisis económica que enfrenta Cuba.
¿Qué papel jugaron los artistas cubanos en la Nochebuena de 2025?
Los artistas cubanos jugaron un papel crucial en la Nochebuena de 2025 al participar activamente en la distribución de comidas a personas necesitadas. Reguetoneros como Payaso por Ley se unieron a estas acciones solidarias, entregando platos de comida y destacando la importancia de ayudar en tiempos difíciles.
¿Cuál es la situación económica en Cuba que llevó a estos actos de solidaridad?
La situación económica en Cuba se caracteriza por una crisis alimentaria y una inflación descontrolada, que han convertido la cena navideña en un lujo para muchas familias. La escasez de alimentos y el deterioro del poder adquisitivo obligan a la población a depender de gestos solidarios para celebrar ocasiones especiales como la Nochebuena.
¿Cómo ha afectado la crisis económica a las tradiciones navideñas en Cuba?
La crisis económica ha afectado significativamente las tradiciones navideñas en Cuba, haciendo que la Nochebuena sea menos alegre y familiar. La escasez de productos básicos y el alto costo de los alimentos han reducido las posibilidades de preparar las cenas tradicionales, mientras que la emigración ha separado a muchas familias, impactando el espíritu festivo.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.