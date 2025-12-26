“Nadie debería quedarse sin cenar”: Artistas y negocios privados regalan comida por Nochebuena en La Habana

En medio de la profunda crisis económica que golpea a Cuba, varios negocios privados y artistas se unieron este 24 de diciembre para regalar cenas de Nochebuena a personas en situación vulnerable en las calles de La Habana.

El restaurante El Guajirito, conocido por su fusión de cocina cubana tradicional y música en vivo, repartió cien cajitas de comida gratuitas a vecinos y transeúntes que, de otro modo, no habrían podido celebrar la fecha. “En esta fecha especial no queríamos que nadie se quedara sin disfrutar de una cena de Nochebuena”, explicaron los organizadores en un video compartido en redes sociales.

“La situación cada día se endurece más, pero cada cubano debería tener derecho a disfrutar de una cena de Nochebuena”, añadieron. “El rostro de satisfacción de esas personas es la señal de que una buena acción les puede cambiar el día”.

El gesto solidario también contó con la participación de artistas cubanos que decidieron aportar su granito de arena en estas fiestas. Entre ellos, el reguetonero Payaso por Ley compartió imágenes mientras entregaba platos de comida junto a un grupo de colaboradores.

“Salí a entregar comidas porque sé lo que es pasarla dura y porque cuando uno puede ayudar, tiene que hacerlo. Si tienes algo para dar, hazlo. Eso también es Navidad”, escribió el artista en sus redes sociales, mencionando a sus colegas @raynier_gonzalezz, @befocusmusic y @ale_vellon.

Otros negocios privados, familias e influencers cubanos también salieron a las calles en nochebuena a regalar cajitas de comida a las personas vulnerables o compartieron con sus vecinos, en especial con los ancianos que viven solos. La ciudadanía se apoyó en el momento que el Estado abandona a los más necesitados.

Estas acciones de solidaridad, aunque puntuales, destacan en un país donde la inflación, la escasez de alimentos y el deterioro del poder adquisitivo han convertido la cena navideña en un lujo para la mayoría de las familias cubanas.

En muchos hogares, la Nochebuena transcurre sin carne de cerdo ni turrones, y con la incertidumbre de un futuro cada vez más precario.