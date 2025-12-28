Trump asegura que los aranceles están generando una seguridad nacional “sin precedentes”

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este sábado que “los aranceles están creando una gran riqueza y una seguridad nacional sin precedentes para Estados Unidos”.

Trump afirmó además, en un post de su red Truth Social, que el déficit comercial se habría reducido “un 60 %, algo nunca visto”, que el país registra “un 4,3 % de crecimiento del PIB, y subiendo” y que “no hay inflación”.

“Volvemos a ser un país respetado”, concluyó en su línea habitual.

Hace unos días se conoció que el índice de precios al consumidor subió 2.7% en los últimos 12 meses hasta noviembre lo que indica una leve desaceleración de la inflación.

Una reciente encuesta de Gallup arrojó que solo un 36% de los estadounidenses aprueba el desempeño de Donald Trump, incluyendo el 89% de los republicanos, el 25% de los independientes y el 3% de los demócratas.

El índice de aprobación de Trump se mantiene en cifras rojas desde el mes pasado, cuando cayó al nivel más bajo de su segundo mandato, apenas por encima de su mínimo personal del 34% en enero de 2021.

Asimismo, el 74% de los estadounidenses están insatisfechos con la situación en el país, sobre todo debido a un deterioro percepción sobre la economía en los últimos meses, agrega la encuestadora.