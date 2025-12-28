Trump asegura que los aranceles están generando una seguridad nacional “sin precedentes”

Vídeos relacionados:
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este sábado que “los aranceles están creando una gran riqueza y una seguridad nacional sin precedentes para Estados Unidos”.
Trump afirmó además, en un post de su red Truth Social, que el déficit comercial se habría reducido “un 60 %, algo nunca visto”, que el país registra “un 4,3 % de crecimiento del PIB, y subiendo” y que “no hay inflación”.
“Volvemos a ser un país respetado”, concluyó en su línea habitual.
Hace unos días se conoció que el índice de precios al consumidor subió 2.7% en los últimos 12 meses hasta noviembre lo que indica una leve desaceleración de la inflación.
Una reciente encuesta de Gallup arrojó que solo un 36% de los estadounidenses aprueba el desempeño de Donald Trump, incluyendo el 89% de los republicanos, el 25% de los independientes y el 3% de los demócratas.
El índice de aprobación de Trump se mantiene en cifras rojas desde el mes pasado, cuando cayó al nivel más bajo de su segundo mandato, apenas por encima de su mínimo personal del 34% en enero de 2021.
Asimismo, el 74% de los estadounidenses están insatisfechos con la situación en el país, sobre todo debido a un deterioro percepción sobre la economía en los últimos meses, agrega la encuestadora.
Preguntas frecuentes sobre la política económica de Donald Trump
¿Cómo impactan los aranceles en la seguridad nacional de Estados Unidos?
Donald Trump afirma que los aranceles han generado una seguridad nacional sin precedentes para Estados Unidos. Según Trump, la reducción del déficit comercial y el fortalecimiento económico gracias a los aranceles han contribuido a una mayor seguridad nacional. Sin embargo, sus afirmaciones son objeto de debate y han enfrentado desafíos legales y críticas por sus repercusiones económicas globales.
¿Qué efectos han tenido los aranceles en la economía estadounidense?
Trump asegura que los aranceles han creado gran riqueza y reducido el déficit comercial en un 60 %. Además, el presidente destaca un crecimiento del PIB del 4,3 %. No obstante, estas medidas han generado tensiones comerciales internacionales y han sido cuestionadas por sus posibles efectos negativos en ciertos sectores económicos, como el automotriz y el agrícola.
¿Qué dice la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles de Trump?
La legalidad de los aranceles de Trump está siendo evaluada por la Corte Suprema. Un tribunal de apelaciones declaró ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por Trump, argumentando que excedían sus facultades presidenciales. Se espera que la Corte Suprema decida sobre este tema crucial, que afecta la política económica y la separación de poderes en Estados Unidos.
¿Qué propone Trump con respecto a los cheques de 2,000 dólares para los estadounidenses?
Trump propone distribuir cheques de 2,000 dólares a los estadounidenses con ingresos medios y bajos. Esta medida, sustentada en los ingresos por aranceles, busca aliviar la carga económica de las familias y reducir la deuda nacional. Sin embargo, enfrenta desafíos políticos y económicos para su implementación, y no está claro aún cómo se determinarán los beneficiarios exactos.
