Fallo judicial en California impide a ICE arrestar a migrantes que acuden a la corte

Vídeos relacionados:

Un fallo judicial en California ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abstenerse de arrestar a migrantes dentro o en las inmediaciones de las cortes de inmigración, una decisión que busca garantizar que las personas puedan asistir a sus audiencias sin temor a ser detenidas.

La medida fue explicada por el abogado Jordan Wells, quien señaló que la orden judicial protege a quienes acuden a procesos migratorios en las cortes de San Francisco, Sacramento y Concord, citó Telemundo.

“Esto significa que las personas pueden presentarse ante la corte de inmigración sin el miedo constante de que ICE las esté esperando para arrestarlas”, indicó el letrado.

Según el fallo, la práctica de realizar detenciones en espacios judiciales genera un efecto intimidatorio, desincentiva la comparecencia de los migrantes y afecta el debido proceso legal.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes celebraron la decisión, al considerar que las cortes deben ser espacios seguros, donde las personas puedan cumplir con la ley sin exponerse a arrestos inmediatos.

Durante la administración de Donald Trump se han reportado detenciones de migrantes al salir de audiencias, lo que ha provocado protestas y denuncias por parte de abogados y activistas, que califican esas prácticas como abusivas.

Lo más leído hoy:

La orden judicial se aplica exclusivamente a determinadas cortes de California y no representa una política federal, por lo que ICE mantiene autoridad para realizar arrestos en otros contextos y jurisdicciones.

Aun así, expertos legales consideran el fallo un precedente importante que podría ser utilizado en otros estados para impugnar detenciones migratorias en tribunales.

Mientras tanto, abogados recomiendan a los migrantes mantenerse informados, asistir acompañados a sus audiencias y consultar con defensores legales sobre el alcance de la medida en cada caso.

Esta semana la Administración Trump también sufrió un revés en Illinois, luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud del presidente para desplegar tropas de la Guardia Nacional durante operativos migratorios en el área de Chicago.

California e Illinois, bajo los gobernadores Gavin Newsom y JB Pritzker respectivamente, son los estados que más oposición han puesto a la política migratoria de la actual administración estadounidense.