Trump afirma que la delincuencia cayó a mínimos históricos en EE.UU.

El presidente Donald Trump afirmó en su red social Truth Social este sábado que “la delincuencia en Estados Unidos está en sus niveles más bajos registrados”.

El mandatario atribuyó esa situación, en gran medida, a lo que describió como “la operación más exitosa de la historia en la Frontera Sur”, según escribió en Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump sostuvo además que actualmente hay “más gente trabajando en Estados Unidos que nunca”, y remató su publicación con una consigna en tono triunfalista.

Las declaraciones se produjeron cuando se aproxima el cierre del primer año de su segundo mandato, contexto en el que el mandatario ha insistido en vincular su agenda migratoria y de seguridad con otros temas económicos.

Este diciembre Trump aseguró también que sus aranceles han creado “gran riqueza” y una “seguridad nacional sin precedentes” para Estados Unidos.

Afirmó que el déficit comercial se redujo en 60%, que equivale a 4,3% del PIB y que “sigue subiendo”, y añadió: “¡Sin inflación!”.

Días antes, Trump ya había elogiado cifras económicas publicadas por el Departamento de Comercio —con un crecimiento de 4,3%— atribuyéndolas a su política arancelaria.

Pese a la narrativa presidencial, el informe de inflación de noviembre mostraba que los precios de los alimentos subieron 2,6% interanual, mientras el precio de la gasolina bajó ligeramente.

Además, aún no está claro si la Corte Suprema respaldará la legalidad de los aranceles amplios y si el presidente puede fijar de forma unilateral tasas de comercio exterior sin intervención del Congreso, como se discute bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

¿Victoria sobre la criminalidad?

Durante el año 2025, Estados Unidos experimentó una disminución en los niveles de criminalidad, según informes oficiales y medios locales, lo que respaldó la afirmación del presidente Donald Trump sobre una supuesta mejora histórica en la seguridad ciudadana.

Diversos reportes indicaron una reducción general en delitos violentos y contra la propiedad en varias ciudades, aunque expertos advirtieron que las estadísticas deben analizarse con cautela y en contextos regionales específicos.

Paralelamente, la política migratoria impulsada por Trump en su segundo mandato se ha caracterizado por medidas más severas en la frontera sur y un uso intensivo del aparato judicial para bloquear ciertas vías migratorias.

A finales de 2025, su administración implementó un programa de deportaciones aceleradas y endurecer el control en puntos clave de ingreso.

Estas acciones han sido justificadas por la Casa Blanca como esenciales para mantener el orden interno y reducir los índices delictivos, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado preocupación por violaciones procesales y humanitarias.