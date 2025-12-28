Hallan cuerpo sin vida de un hombre en La Plaquita, en la ciudad de Holguín

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de la persona fallecida ni las causas del deceso Foto © Facebook/La Tijera

Autoridades hallaron este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en la zona conocida como La Plaquita, en la ciudad de Holguín, un hecho que generó preocupación entre vecinos, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de la persona fallecida ni las causas del deceso, de acuerdo con varios perfiles en redes sociales que reportaron inicialmente el suceso.



Fuerzas del orden permanecieron en el lugar, mientras se desarrollaban las primeras diligencias, en medio de la inquietud manifestada por residentes del área.

En los comentarios a la publicación en Facebook del usuario La Tijera, algunos usuarios ofrecieron versiones no confirmadas.

Una internauta identificó al fallecido como un hombre mayor llamado Eliezer y señaló que habría sufrido un ataque cardíaco.



Otro comentario indicó que el cuerpo fue encontrado cerca de la cerca de un consultorio médico ubicado en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Médicas.

Hasta ahora, ninguna de estas informaciones ha sido corroborada por fuentes oficiales.

Los perfiles que divulgaron la noticia indicaron que se mantendrá el seguimiento del caso y que se ampliarán los detalles a medida que se conozcan nuevos datos sobre este hecho ocurrido en la capital holguinera.