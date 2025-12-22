Nuevos detalles sobre mujer hallada sin vida en congelador de Dollar Tree en Miami: ¿Por qué estaba desnuda?

Vídeos relacionados:

El hallazgo del cuerpo sin vida de una doctora nicaragüense en el congelador de una tienda Dollar Tree en Miami ha cobrado un nuevo y perturbador matiz: la mujer fue encontrada completamente desnuda.

La revelación, que inicialmente generó todo tipo de especulaciones, ahora apunta a una explicación médica inusual, conocida como “desnudez paradójica”, relacionada con los efectos extremos de la hipotermia.

Mientras la investigación policial continúa sin señales de homicidio ni arrestos, los detalles que emergen sugieren que Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, podría haber muerto por causas accidentales, en un escenario tan atípico como desconcertante.

Desnuda en un congelador industrial: ¿Accidente o fenómeno fisiológico?

La pregunta ha circulado con fuerza desde que trascendió la noticia: ¿quién se desnuda dentro de un congelador industrial?

El cuerpo de Helen fue hallado sin ropa, lo que generó sospechas inmediatas de violencia.

Sin embargo, hasta el momento la policía no ha encontrado indicios de agresión física ni signos que apunten a un crimen.

Una de las hipótesis más llamativas que han cobrado fuerza es la del fenómeno conocido como “desnudez paradójica”, observado en al menos un 25% de las muertes por hipotermia severa.

Se trata de un deterioro neurológico provocado por la exposición prolongada al frío, que lleva a la víctima a experimentar una falsa sensación de calor o “ardor interno”.

“Después de pasar mucho tiempo expuesta a temperaturas congelantes, hay personas que experimentan un deterioro neurológico que les produce desde alucinaciones, hasta una sensación de ardor interno, que confunden con calor”, explican especialistas, citados por Univision.

Bajo esa ilusión, algunas personas comienzan a quitarse la ropa, justo antes de entrar en coma y morir.

Aunque no es una confirmación oficial, esta teoría ha sido señalada por allegados de Helen como la explicación más plausible, y podría verse respaldada por los resultados de la autopsia, aún pendientes de publicación.

Una doctora de paso por Miami: No vivía en Estados Unidos

Otra pieza crucial del rompecabezas es que Helen Garay no residía en EE.UU.

Había viajado desde Managua, Nicaragua, el 5 de diciembre para visitar a su padre, con la intención de regresar el día 15.

Era una visita familiar de pocos días, marcada por la normalidad, según relatan sus allegados.

Médica anestesióloga con especialidad en cardiopatías congénitas -la única con esa formación en su país, según su entorno- Helen era madre de dos hijos que están en Nicaragua.

“Más allá de su profesión, fue una madre amorosa de dos hijos, quienes eran el centro de su mundo”, se lee en la descripción de una campaña en GoFundMe creada para repatriar sus restos.

“En memoria de la Dra. Helen Garay, una médica dedicada y madre querida, quien falleció trágicamente el 14/12/2025 a la edad de 32 años”, añade la publicación.

Una noche fatal en un Dollar Tree

Según la información divulgada por la policía de Miami-Dade, Helen ingresó sola a la tienda Dollar Tree la noche del sábado 13 de diciembre.

Las cámaras de vigilancia muestran que no realizó compras y que accedió a la zona de empleados donde se encontraba el congelador industrial. La tienda cerró a las 10:00 p.m. y ella nunca salió.

La mañana del domingo, una empleada que llegó a abrir el establecimiento fue quien descubrió el cuerpo. La tienda fue cerrada temporalmente mientras los agentes inspeccionaban el lugar y revisaban los videos.

No se reportaron signos de forcejeo ni violencia. Tampoco se ha mencionado la existencia de antecedentes psiquiátricos ni episodios que expliquen una crisis de salud mental.

Investigación abierta y dolor familiar

La policía no ha emitido conclusiones. Se investiga si la doctora ingresó voluntariamente al congelador y si fue un descuido fatal lo que terminó costándole la vida.

La posibilidad de un accidente sigue siendo la línea principal, a falta de pruebas que apunten a otra cosa.

Mientras tanto, su familia intenta completar los fondos para traer su cuerpo de vuelta a Nicaragua. Según la plataforma GoFundMe, faltaban menos de $2,000 para alcanzar la meta.

“El mayor deseo de su familia es llevarla de regreso a Nicaragua para que reciba un funeral y descanso final apropiados, rodeada de sus seres queridos", dice la petición

Un caso que deja más preguntas que respuestas

Helen Garay murió sola, en un país extranjero, en circunstancias tan trágicas como difíciles de comprender.

La desnudez de su cuerpo ha sido el elemento más desconcertante del caso, pero también la clave para entender lo que pudo haber ocurrido.

¿Fue víctima de una desorientación inducida por el frío? ¿Hubo negligencia en el acceso a una zona restringida? ¿Por qué nadie la buscó cuando no regresó esa noche?

Hasta que se conozca el informe forense y se cierre la investigación, el caso de la doctora nicaragüense seguirá marcado por el misterio.