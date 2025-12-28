Cuando se va la luz, llega el delito: alertan sobre asaltante nocturno en Frank País, Holguín

Vídeos relacionados:
Vecinos del municipio Frank País alertaron sobre la presencia de un presunto arrebatador nocturno que actúa aprovechando los apagones, en un contexto marcado además por la falta de alumbrado público y reclamos de mayor vigilancia policial.
La alerta fue publicada este sábado en su perfil de Facebook por el periodista oficialista Loidel Gainza, quien aclaró que el individuo merodea áreas céntricas y residenciales del municipio y aprovecha la ausencia de fluido eléctrico para cometer los hechos.
El mensaje recomendó extremar las precauciones al transitar de noche, especialmente a mujeres, y evitar salir solas en horas de la madrugada.
La publicación generó una rápida reacción entre los residentes, quienes vincularon el aumento del riesgo a la falta de alumbrado público.
Varios comentarios señalaron que calles principales, terminales y espacios públicos permanecen a oscuras, lo que, a juicio de los vecinos, crea condiciones propicias para los delitos y aumenta la sensación de vulnerabilidad.
Otros usuarios reclamaron una mayor presencia de la Policía Nacional Revolucionaria en las zonas señaladas y la realización de rondas frecuentes. “¿Dónde está la policía?”, cuestionaron algunos, recordando prácticas de vigilancia del pasado y contrastándolas con la situación actual del municipio.
También se reportaron testimonios de intentos de asalto. Un vecino aseguró que frente a su vivienda, alrededor de las dos de la madrugada, intentaron arrebatarle a una mujer, quien logró evitar el hecho tras gritar y alertar a la comunidad.
El episodio provocó que varios residentes salieran de sus casas, obligando al presunto agresor a huir.
En medio de la discusión, Gainza respondió a quienes lo acusaron de generar pánico, aclarando que la advertencia se basó en un hecho ocurrido a una persona cercana a él.
Mientras tanto, algunos comentarios reflejaron la normalización de la autodefensa y la disposición a actuar por cuenta propia ante la percepción de ausencia estatal.
El caso se inserta en un contexto más amplio de creciente inseguridad en ciudades y poblados cubanos, donde en los últimos meses se han reportado robos y arrebatos que han llevado a vecinos a intervenir directamente y retener a sospechosos, evidenciando la desconfianza en la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de delitos durante apagones en Cuba
¿Por qué aumentan los delitos durante los apagones en Cuba?
Los apagones y la falta de alumbrado público crean condiciones propicias para los delitos, ya que los delincuentes aprovechan la oscuridad para actuar sin ser vistos. La sensación de vulnerabilidad en la población aumenta debido a la escasa presencia policial y a la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.
¿Qué medidas de seguridad se recomiendan durante los apagones?
Se recomienda extremar las precauciones al transitar de noche, especialmente a mujeres, y evitar salir solas en horas de la madrugada. Además, es importante que las comunidades se organicen para aumentar la vigilancia vecinal y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades, aunque estas no siempre respondan eficientemente.
¿Cuál es la respuesta de las autoridades ante el aumento de delitos en Cuba?
La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, según los testimonios de los vecinos. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) no realiza rondas nocturnas con la frecuencia necesaria, y la falta de acción efectiva ha llevado a que los ciudadanos tomen la justicia por su mano, lo que aumenta el riesgo de episodios violentos y linchamientos.
¿Qué impacto tiene la autodefensa vecinal en Cuba?
La autodefensa vecinal se ha convertido en un fenómeno común en varias ciudades de Cuba, como respuesta a la percepción de ausencia estatal. Los vecinos intervienen directamente para detener a sospechosos, lo que refleja la desconfianza en la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, esto también incrementa la posibilidad de conatos de violencia y linchamientos si no se controla adecuadamente.
