Cuando se va la luz, llega el delito: alertan sobre asaltante nocturno en Frank País, Holguín

Vecinos del municipio Frank País alertaron sobre la presencia de un presunto arrebatador nocturno que actúa aprovechando los apagones, en un contexto marcado además por la falta de alumbrado público y reclamos de mayor vigilancia policial.

La alerta fue publicada este sábado en su perfil de Facebook por el periodista oficialista Loidel Gainza, quien aclaró que el individuo merodea áreas céntricas y residenciales del municipio y aprovecha la ausencia de fluido eléctrico para cometer los hechos.

Captura de Facebook/Loidel Gainza

El mensaje recomendó extremar las precauciones al transitar de noche, especialmente a mujeres, y evitar salir solas en horas de la madrugada.

La publicación generó una rápida reacción entre los residentes, quienes vincularon el aumento del riesgo a la falta de alumbrado público.

Varios comentarios señalaron que calles principales, terminales y espacios públicos permanecen a oscuras, lo que, a juicio de los vecinos, crea condiciones propicias para los delitos y aumenta la sensación de vulnerabilidad.

Otros usuarios reclamaron una mayor presencia de la Policía Nacional Revolucionaria en las zonas señaladas y la realización de rondas frecuentes. “¿Dónde está la policía?”, cuestionaron algunos, recordando prácticas de vigilancia del pasado y contrastándolas con la situación actual del municipio.

También se reportaron testimonios de intentos de asalto. Un vecino aseguró que frente a su vivienda, alrededor de las dos de la madrugada, intentaron arrebatarle a una mujer, quien logró evitar el hecho tras gritar y alertar a la comunidad.

El episodio provocó que varios residentes salieran de sus casas, obligando al presunto agresor a huir.

En medio de la discusión, Gainza respondió a quienes lo acusaron de generar pánico, aclarando que la advertencia se basó en un hecho ocurrido a una persona cercana a él.

Mientras tanto, algunos comentarios reflejaron la normalización de la autodefensa y la disposición a actuar por cuenta propia ante la percepción de ausencia estatal.

El caso se inserta en un contexto más amplio de creciente inseguridad en ciudades y poblados cubanos, donde en los últimos meses se han reportado robos y arrebatos que han llevado a vecinos a intervenir directamente y retener a sospechosos, evidenciando la desconfianza en la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana.