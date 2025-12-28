Cuba despedirá el año con un frente frío que bajará las temperaturas justo el 31 de diciembre

Pronóstico de frente frío que afectará a Cuba el 31 de diciembre

Cuba se prepara para despedir el año bajo un escenario meteorológico marcadamente invernal, especialmente en la mitad occidental del país. Varios especialistas han coincidido en que el 31 de diciembre estará condicionado por la llegada de un frente frío que provocará un descenso notable de las temperaturas, incremento de los vientos del norte y cambios en el estado del mar.

El meteorólogo Raydel Ruisanchez explicó que, durante los días previos al cierre de diciembre, el territorio cubano permanece bajo la influencia de altas presiones migratorias, responsables de mantener una masa de aire seca y estable.

En este contexto, las probabilidades de lluvia se mantendrán bajas, con la posibilidad de precipitaciones muy aisladas.

Las temperaturas máximas continuarán dentro de un rango considerado agradable y ligeramente cálido, con mayor énfasis en el oriente del país, mientras que las mínimas seguirán siendo frías en las madrugadas.

Sin embargo, el panorama cambiará a partir del avance de un nuevo frente frío por el Golfo de México. Este sistema comenzará su desplazamiento el lunes 29 de diciembre y se espera que alcance la región occidental de Cuba entre el 30 y el 31 de diciembre.

La masa de aire que acompañará a este frente provocará un descenso térmico que marcará el cierre del año.

De acuerdo con Ruisanchez, el último día del año tendrá un carácter invernal en la mitad occidental del país, con la posibilidad de que se registren las temperaturas más bajas de lo que va de temporada.

Aunque el frente frío llegará debilitado, incrementará las probabilidades de lluvia durante el final del día 30 y las primeras horas de la madrugada del 31. Aun así, las precipitaciones asociadas a este sistema no se prevén como significativas.

A partir del propio 31 de diciembre comenzarán a influir nuevamente altas presiones migratorias de origen continental.

Esta configuración atmosférica provocará un aumento en la fuerza de los vientos con dirección norte y un incremento del oleaje en la costa norte occidental. Además, la masa de aire frío comenzará a hacerse sentir con mayor intensidad, ocasionando un descenso notable de las temperaturas máximas durante esa jornada en la mitad occidental del país.

Ruisanchez ha advertido que, aunque todavía faltan algunos días para contar con valores más precisos, todos los indicios apuntan a un cierre e inicio de año bien frío para esa zona de Cuba.

En la misma línea, Christian Muñiz, estudiante de Meteorología de la Universidad de La Habana, señaló que el último frente frío del año llegará a Cuba precisamente el 31 de diciembre, imponiendo una masa de aire fresca y con baja actividad lluviosa asociada.

Según su pronóstico, el país recibirá el 2026 con un descenso de las temperaturas y sin lluvias significativas.

Las coincidencias entre los especialistas refuerzan la expectativa de que el último día del año estará marcado por un ambiente frío, especialmente en el occidente cubano, donde además se sentirá el aumento de los vientos del norte y el cambio en las condiciones del mar.