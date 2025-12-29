“Fin de año seco”: Una semana sin abasto de agua en zonas de Matanzas

Vídeos relacionados:

El fin de año en la ciudad de Matanzas está signado por las interrupciones en el abasto de agua: algunas zonas de la ciudad llevan más de una semana sin agua.

“La Playa en Matanzas vuelve a estar sin agua”, denunció el periodista oficialista Roberto Pérez Betancourt, residente en ese consejo popular de la ciudad yumurina.

“Por teléfono informan que solo disponen de dos motores. nadie aclara qué pasó con el muchas veces roto motor número uno, el que garantizaba la presión necesaria. después dijeron que disponían de tres pequeños para rotar el bombeo. hoy dicen que solo tienen dos”, explicó.

Otras denuncias de Facebook fueron publicadas en el grupo del Gobierno Provincial de Matanzas.

“A quien le echamos la culpa de que hace una semana en Matanzas Este ni una gota de agua, llamas al acueducto y que si la corriente y el pueblo sufriendo como siempre las ineptitudes de los dirigentes no entiendo el reconocimiento ese que dieron si Matanzas esta que ni para los leones. Resuelvan los problemas que estamos peor que nunca”, denunció Yahima Jiménez Nuñez.

Pese a las denuncias ciudadanas hasta el momento ninguna fuente oficialista ha informado sobre las causas del desabasto, que se ha convertido en un programa frecuente para los matanceros.

En octubre, videos difundidos en redes sociales mostraron a vecinos de varios barrios recurriendo a alcantarillas y canales de desagüe para conseguir agua con la que cocinar, bañarse o limpiar.

En uno de los clips, compartido por el usuario @paquitovlogs777 en Instagram, se observa a un grupo de personas llenando cubos y botellas desde una zanja insalubre, mientras otros advierten que “ya no queda otra opción”.

“La escasez de agua se ha agudizado a tal punto que las personas tienen que acudir a las alcantarillas para obtener este recurso”, denunció el creador en su publicación, que se volvió viral bajo la etiqueta #Cuba #Hoy.