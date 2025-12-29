“Fin de año seco”: Una semana sin abasto de agua en zonas de Matanzas

Vídeos relacionados:
El fin de año en la ciudad de Matanzas está signado por las interrupciones en el abasto de agua: algunas zonas de la ciudad llevan más de una semana sin agua.
“La Playa en Matanzas vuelve a estar sin agua”, denunció el periodista oficialista Roberto Pérez Betancourt, residente en ese consejo popular de la ciudad yumurina.
“Por teléfono informan que solo disponen de dos motores. nadie aclara qué pasó con el muchas veces roto motor número uno, el que garantizaba la presión necesaria. después dijeron que disponían de tres pequeños para rotar el bombeo. hoy dicen que solo tienen dos”, explicó.
Otras denuncias de Facebook fueron publicadas en el grupo del Gobierno Provincial de Matanzas.
Lo más leído hoy:
“A quien le echamos la culpa de que hace una semana en Matanzas Este ni una gota de agua, llamas al acueducto y que si la corriente y el pueblo sufriendo como siempre las ineptitudes de los dirigentes no entiendo el reconocimiento ese que dieron si Matanzas esta que ni para los leones. Resuelvan los problemas que estamos peor que nunca”, denunció Yahima Jiménez Nuñez.
Pese a las denuncias ciudadanas hasta el momento ninguna fuente oficialista ha informado sobre las causas del desabasto, que se ha convertido en un programa frecuente para los matanceros.
En octubre, videos difundidos en redes sociales mostraron a vecinos de varios barrios recurriendo a alcantarillas y canales de desagüe para conseguir agua con la que cocinar, bañarse o limpiar.
En uno de los clips, compartido por el usuario @paquitovlogs777 en Instagram, se observa a un grupo de personas llenando cubos y botellas desde una zanja insalubre, mientras otros advierten que “ya no queda otra opción”.
“La escasez de agua se ha agudizado a tal punto que las personas tienen que acudir a las alcantarillas para obtener este recurso”, denunció el creador en su publicación, que se volvió viral bajo la etiqueta #Cuba #Hoy.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de agua en Matanzas
¿Por qué Matanzas enfrenta una crisis de abasto de agua?
La crisis de abasto de agua en Matanzas se debe a la rotura de equipos de bombeo y a la falta de electricidad, lo que impide el funcionamiento adecuado de los sistemas de distribución. Además, las tormentas y la gestión ineficiente del gobierno agravan la situación, dejando a los residentes sin suministro durante semanas.
¿Cómo afecta la falta de agua a los habitantes de Matanzas?
La falta de agua en Matanzas obliga a los residentes a recurrir a fuentes insalubres como alcantarillas para obtener agua para cocinar, bañarse o limpiar. Esta situación no solo afecta la calidad de vida, sino que también incrementa el riesgo de enfermedades debido a la falta de higiene y el consumo de agua contaminada. La escasez de agua es un problema crónico que impacta negativamente la salud pública y la economía familiar.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis del agua en Matanzas?
Hasta el momento, las acciones del gobierno cubano para resolver la crisis del agua en Matanzas han sido insuficientes. No se han ofrecido soluciones efectivas ni cronogramas claros para la normalización del suministro. Las autoridades locales prometen soluciones que no se materializan, mientras la población sigue enfrentando interrupciones prolongadas del servicio y altos costos para obtener agua a través del mercado negro.
¿Cuál es el impacto económico de la escasez de agua en Matanzas?
La escasez de agua en Matanzas ha llevado al surgimiento de un mercado negro donde el precio por litro de agua es elevado, haciendo que el costo mensual para una familia promedio sea insostenible. Esta situación obliga a las familias a destinar gran parte de sus ingresos a la compra de agua, lo que agrava la precariedad económica y aumenta la carga financiera sobre los habitantes.
¿Qué relación tiene la crisis de agua con otros problemas en Matanzas?
La crisis de agua en Matanzas se ve agravada por otros problemas como apagones prolongados y un repunte de enfermedades virales, incluyendo el dengue y el chikungunya. Estos problemas se interrelacionan, ya que la falta de agua y de electricidad dificulta el tratamiento y control de las enfermedades, además de aumentar la tensión social y el descontento entre los ciudadanos por la falta de respuesta del gobierno.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.