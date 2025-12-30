Venta de “carne” en Las Tunas desata indignación: solo había huesos

Vídeos relacionados:
La presunta venta de huesos en lugar de carne en la provincia de Las Tunas ha desatado una ola de indignación en redes sociales, en un país donde el acceso a alimentos básicos se ha convertido en una lucha diaria para miles de familias.
Las imágenes fueron publicadas en Facebook por el usuario Joankelin Sánchez, quien compartió fotografías de lo que supuestamente debía ser carne destinada a la población, pero en las que apenas se observan huesos sin contenido cárnico visible.
“Llegó la carne para el pueblo de Las Tunas… ¿y la carne?”, escribió el internauta, en un mensaje cargado de ironía. “Si decimos que son huesos, nos dirán contrarrevolucionarios tergiversadores”, añadió, reflejando el clima de censura y descalificación que suele acompañar las denuncias ciudadanas.
La publicación generó decenas de reacciones y comentarios de usuarios que denunciaron situaciones similares en otras provincias, donde los productos cárnicos —cuando aparecen— llegan en cantidades mínimas, con mala calidad o a precios inalcanzables para la mayoría.
El episodio ocurre en medio de una profunda crisis alimentaria, marcada por la escasez, la inflación y el colapso del sistema de distribución estatal. Para muchas familias cubanas, garantizar una comida diaria con proteínas se ha vuelto prácticamente imposible, obligándolas a recurrir al mercado informal o a sustituir alimentos esenciales.
Lo más leído hoy:
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido explicaciones sobre la calidad del producto ni sobre las imágenes difundidas, mientras crece el malestar social ante una situación que se repite con frecuencia y que evidencia el deterioro del abastecimiento básico en la Isla.
La venta de huesos como “carne” no solo refleja la precariedad del sistema alimentario, sino también la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de los cubanos, para quienes conseguir comida suficiente sigue siendo uno de los mayores desafíos del día a día.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y social en Cuba
¿Por qué se ha desatado la indignación por la venta de "carne" en Las Tunas?
La indignación se debe a que lo que se vendía como "carne" eran en realidad solo huesos sin contenido cárnico visible. Esta situación refleja la escasez y mala calidad de los productos cárnicos disponibles para la población cubana, en un contexto de crisis alimentaria donde garantizar una comida diaria es un desafío para muchas familias.
¿Cómo afecta la crisis alimentaria a la población cubana?
La crisis alimentaria en Cuba ha llevado a que muchas familias no puedan garantizar una ingesta adecuada de proteínas, obligándolas a recurrir al mercado informal o a sustituir alimentos esenciales. La escasez, la inflación y el colapso del sistema de distribución estatal han agravado la situación, dejando a la población sin opciones viables para adquirir productos básicos.
¿Qué ha hecho el gobierno cubano ante la crisis alimentaria?
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido explicaciones satisfactorias sobre la calidad de los productos alimenticios ni han implementado medidas efectivas para mejorar la situación. La respuesta gubernamental se ha limitado a negar o minimizar la gravedad de la crisis, mientras el malestar social sigue en aumento y las denuncias ciudadanas se multiplican.
¿Cuál es la situación sanitaria en Cuba en medio de esta crisis?
La situación sanitaria en Cuba es crítica, con un aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos debido a la falta de higiene y saneamiento. Las autoridades han negado la existencia de una crisis sanitaria, pero las denuncias en redes sociales y la falta de medicamentos y atención médica adecuada reflejan una realidad mucho más grave de lo que se admite oficialmente.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.