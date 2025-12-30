Venta de “carne” en Las Tunas desata indignación: solo había huesos

Vídeos relacionados:

La presunta venta de huesos en lugar de carne en la provincia de Las Tunas ha desatado una ola de indignación en redes sociales, en un país donde el acceso a alimentos básicos se ha convertido en una lucha diaria para miles de familias.

Las imágenes fueron publicadas en Facebook por el usuario Joankelin Sánchez, quien compartió fotografías de lo que supuestamente debía ser carne destinada a la población, pero en las que apenas se observan huesos sin contenido cárnico visible.

Publicación de Facebook/Joankelin Sánchez

“Llegó la carne para el pueblo de Las Tunas… ¿y la carne?”, escribió el internauta, en un mensaje cargado de ironía. “Si decimos que son huesos, nos dirán contrarrevolucionarios tergiversadores”, añadió, reflejando el clima de censura y descalificación que suele acompañar las denuncias ciudadanas.

La publicación generó decenas de reacciones y comentarios de usuarios que denunciaron situaciones similares en otras provincias, donde los productos cárnicos —cuando aparecen— llegan en cantidades mínimas, con mala calidad o a precios inalcanzables para la mayoría.

El episodio ocurre en medio de una profunda crisis alimentaria, marcada por la escasez, la inflación y el colapso del sistema de distribución estatal. Para muchas familias cubanas, garantizar una comida diaria con proteínas se ha vuelto prácticamente imposible, obligándolas a recurrir al mercado informal o a sustituir alimentos esenciales.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido explicaciones sobre la calidad del producto ni sobre las imágenes difundidas, mientras crece el malestar social ante una situación que se repite con frecuencia y que evidencia el deterioro del abastecimiento básico en la Isla.

La venta de huesos como “carne” no solo refleja la precariedad del sistema alimentario, sino también la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de los cubanos, para quienes conseguir comida suficiente sigue siendo uno de los mayores desafíos del día a día.