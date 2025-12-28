Iglesia en Santiago de Cuba celebra almuerzo de Navidad para más de 700 personas sin recursos

Comida para personas sin recursos en iglesia de Santiago de Cuba

La creadora de contenido Tuny López, de Santiago de Cuba, compartió un testimonio que pone en primer plano una realidad cada vez más visible en Cuba: el crecimiento de la pobreza extrema y la necesidad de que iniciativas religiosas o privadas suplan lo que el Estado no garantiza.

En su cuenta de Instagram, López reveló que su Navidad estuvo dedicada al servicio comunitario, al participar como voluntaria en un almuerzo para personas sin recursos en la Iglesia de San Francisco, organizado por la comunidad de Sant Egidio (organización católica cuyos referentes fundamentales son la oración, los pobres y la paz).

"Espero que hayan tenido una linda Navidad, la mía fue sirviendo a otros, que es uno de los placeres de la vida", escribió la joven al acompañar un video en el que documentó la jornada solidaria.

En su relato, explicó que más de medio millar de personas en situación de vulnerabilidad recibieron alimentos y atención durante una actividad marcada por la organización y el respeto.

López describió cómo los voluntarios fueron distribuidos por áreas y tareas específicas.

A ella le correspondió inicialmente la preparación de los cubiertos y luego el reparto de caldosa, que se sirvió como primer plato para los asistentes.

Lo más leído hoy:

La demanda fue tan alta que fue necesario servir varias rondas de comida, habilitar nuevos espacios dentro del templo y utilizar hasta los bancos de la iglesia para acomodar a todos los presentes.

Según contó, el encuentro estuvo acompañado de música y actividades culturales, pero, sobre todo, de un clima humano que priorizó la dignidad y el trato respetuoso.

"Esto era un día de gala y todos tenían que estar bien bonitos, muchos de mis otros compañeros voluntarios ayudaron a pintar, a pelar y a poner bien bonito a todo el mundo", precisó.

La influencer detalló que una de las reglas básicas era que cada voluntario actuara con paciencia y sensibilidad.

"Era un ambiente de puro amor, sin discriminar ni maltratar a nadie", subrayó.

Tras culminar su turno, se sentó a conversar con algunas ancianas que, con evidente emoción, le agradecieron por la manera en que fueron atendidas. "Yo solamente quería llorar", confesó Tuny.

Comunidad de San Egidio: una labor solidaria organizada y constante

La comunidad de San Egidio todos los años acoge a los pobres de la ciudad de Santiago de Cuba para celebrar el almuerzo de Navidad. La idea es compartir no sólo un plato de comida, sino la amistad.

"Donde nadie es excluido, sino acogido. Porque no queremos que nadie quede solo", dijo el grupo en Facebook.

"Este año sabemos que hay motivos especiales para que muchos no puedan tener una Navidad digna, por eso queremos invitar a todos los pobres a que no estén solos, hay un puesto para ti", agregó en otro post.

Según informó el Arzobispado de Santiago de Cuba, este año asistieron más de 700 personas a la fiesta.

Cada vez hay más pobres en Cuba

Más allá del gesto solidario, el testimonio de Tuny López y de la Iglesia Católica deja al descubierto un problema estructural que se agrava en la Isla.

El aumento de personas viviendo en la calle y la imposibilidad de miles de familias de costear una comida especial en fechas festivas son consecuencia directa de una crisis económica prolongada, caracterizada por inflación, desabastecimiento y salarios y pensiones insuficientes.

En este contexto, son negocios privados, iglesias y ciudadanos comunes quienes están asumiendo un rol que debería corresponder al Estado: garantizar condiciones mínimas de alimentación y protección social.

Durante la pasada Nochebuena, iniciativas similares se multiplicaron en La Habana.

Restaurantes, artistas y emprendedores repartieron cientos de raciones de comida a vecinos y transeúntes, conscientes de que, sin ese apoyo, muchos habrían pasado la fecha sin un plato caliente.

Estas acciones, aunque valiosas y conmovedoras, también evidencian el vacío de políticas públicas efectivas y la falta de un sistema que proteja de manera real a los sectores más frágiles de la sociedad.

En un país donde la mendicidad crece y la Navidad se convierte en un lujo inalcanzable para una parte considerable de la población, estas acciones no solo hablan de solidaridad, sino que funcionan como una denuncia implícita: si no fuera por la voluntad de ciudadanos y organizaciones independientes, cientos de cubanos no tendrían qué llevarse a la boca ni siquiera en una de las fechas más significativas del calendario.