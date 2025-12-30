Díaz-Canel preocupado por mujeres y niños en Gaza, y le responden: "En Cuba mueren por hambre"

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a pronunciarse en redes sociales sobre el conflicto en Gaza, pero sus palabras generaron una ola de indignación entre los usuarios, que le reprocharon su indiferencia ante la grave crisis humanitaria que sufre el pueblo cubano.

“Niños y mujeres continúan muriendo en #Gaza por frío e inundaciones que las tiendas de campaña no resisten. Es consecuencia de la destrucción causada por las bombas israelíes y del genocidio perpetrado impunemente por el régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino”, escribió el mandatario en su cuenta de Facebook, junto a una foto de un campamento inundado.

Sin embargo, la publicación se llenó de comentarios cuestionando su doble rasero. Decenas de cubanos le recordaron que en la isla también mueren niños y ancianos, pero por hambre, enfermedades y falta de medicamentos, mientras el régimen continúa priorizando la propaganda ideológica.

Captura Facebook / Miguel Díaz-Canel Bermúdez

“¿Y en Cuba? ¿Cuándo vas a publicar todo lo que está pasando en Cuba?”, le preguntó una usuaria; “Yo pensé que esa foto era mi cuadra, 3ra entre 294 y 296”; “Eso es en el Oriente cubano, me parece”; “En nuestro país se están muriendo de enfermedades y hambre, y a ti no te importa”; “En Cuba no hay bombas y está peor que Gaza”; “Hagámosle llegar a este sin casa miles de imágenes dentro de la propia Cuba”; “Nosotros en Cuba no estamos en guerra y se nos caen los edificios arriba, nos ahogamos con los basureros y morimos por falta de medicamentos”, comentaron varios internautas.

La mayoría de los comentarios coincidieron en la hipocresía del discurso oficialista: mientras Díaz-Canel denuncia tragedias en el extranjero, millones de cubanos sufren una emergencia humanitaria dentro del país, con apagones, escasez de alimentos y hospitales colapsados.