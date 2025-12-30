Díaz-Canel preocupado por mujeres y niños en Gaza, y le responden: "En Cuba mueren por hambre"

Vídeos relacionados:
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a pronunciarse en redes sociales sobre el conflicto en Gaza, pero sus palabras generaron una ola de indignación entre los usuarios, que le reprocharon su indiferencia ante la grave crisis humanitaria que sufre el pueblo cubano.
“Niños y mujeres continúan muriendo en #Gaza por frío e inundaciones que las tiendas de campaña no resisten. Es consecuencia de la destrucción causada por las bombas israelíes y del genocidio perpetrado impunemente por el régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino”, escribió el mandatario en su cuenta de Facebook, junto a una foto de un campamento inundado.
Sin embargo, la publicación se llenó de comentarios cuestionando su doble rasero. Decenas de cubanos le recordaron que en la isla también mueren niños y ancianos, pero por hambre, enfermedades y falta de medicamentos, mientras el régimen continúa priorizando la propaganda ideológica.
“¿Y en Cuba? ¿Cuándo vas a publicar todo lo que está pasando en Cuba?”, le preguntó una usuaria; “Yo pensé que esa foto era mi cuadra, 3ra entre 294 y 296”; “Eso es en el Oriente cubano, me parece”; “En nuestro país se están muriendo de enfermedades y hambre, y a ti no te importa”; “En Cuba no hay bombas y está peor que Gaza”; “Hagámosle llegar a este sin casa miles de imágenes dentro de la propia Cuba”; “Nosotros en Cuba no estamos en guerra y se nos caen los edificios arriba, nos ahogamos con los basureros y morimos por falta de medicamentos”, comentaron varios internautas.
La mayoría de los comentarios coincidieron en la hipocresía del discurso oficialista: mientras Díaz-Canel denuncia tragedias en el extranjero, millones de cubanos sufren una emergencia humanitaria dentro del país, con apagones, escasez de alimentos y hospitales colapsados.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y las declaraciones de Díaz-Canel
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué las declaraciones de Díaz-Canel sobre Gaza generan indignación en los cubanos?
Las declaraciones de Díaz-Canel sobre Gaza generan indignación porque evidencian un doble rasero del gobierno cubano. Mientras el mandatario denuncia las tragedias en el extranjero, ignora las graves crisis humanitarias que afectan a Cuba, como el hambre, las enfermedades, la falta de medicamentos y la precariedad de los servicios básicos, lo que enoja a muchos cubanos que viven estas situaciones diariamente.
¿Cuál es la situación alimentaria en Cuba según los datos más recientes?
La situación alimentaria en Cuba es crítica. Un informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) reveló que las muertes asociadas a la desnutrición aumentaron un 74.4% entre 2022 y 2023. Además, Unicef ha incluido a Cuba en su informe sobre pobreza alimentaria infantil, alertando que menos del 10% de los niños cubanos tienen acceso a alimentos básicos. La situación es agravada por la falta de recursos y la escasez de insumos básicos en el país.
¿Qué críticas recibe el gobierno de Díaz-Canel por el manejo de la crisis en Cuba?
El gobierno de Díaz-Canel recibe críticas por su ineficiencia y falta de soluciones reales. Los cubanos cuestionan la falta de atención a los problemas internos como la escasez de alimentos, la crisis sanitaria, los apagones constantes y la inflación desbordada. Se acusa al régimen de centrarse en propaganda ideológica y de utilizar recursos para fines políticos en lugar de atender las necesidades urgentes de la población.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética afecta gravemente la vida diaria en Cuba. El país ha sufrido varios apagones generales en el último año, lo que evidencia la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Estos cortes afectan todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la conservación de alimentos hasta el funcionamiento de los servicios de salud, y generan un sentimiento de incertidumbre y malestar entre la población.
