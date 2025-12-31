Ni los demócratas se oponen: Mayoría en EE.UU. quiere deportar a inmigrantes ilegales que cometen delitos

Vídeos relacionados:

Una abrumadora mayoría de los estadounidenses respalda la deportación de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y han cometido delitos, según revela la más reciente encuesta Harvard CAPS / Harris Poll, una colaboración mensual entre el Centro de Estudios Políticos Americanos de Harvard (CAPS) y Harris Poll junto a HarrisX.

El 80% de los encuestados expresó su apoyo a la deportación de los inmigrantes indocumentados que han infringido la ley, mientras que solo el 20% se opuso. El respaldo fue mayoritario entre los votantes republicanos (91%), pero también contó con una amplia aprobación entre los independientes (79%) y los demócratas (69%), lo que demuestra que el tema migratorio genera consenso transversal.

El estudio también refleja que el 70% de los participantes apoya reforzar la seguridad fronteriza y aplicar políticas que disuadan los cruces ilegales, mientras que el 56% está a favor de usar al ejército estadounidense para prevenir la inmigración ilegal.

Captura / Harvard CAPS / Harris Poll

Estas cifras ubican las políticas migratorias entre las más respaldadas por la población, junto con otras medidas populares como bajar los precios de los medicamentos recetados (86%) y reducir el despilfarro del gasto público (77%).

En contraste, las propuestas con menor aceptación fueron imponer requisitos laborales a beneficiarios de Medicaid (43%) y usar a la Guardia Nacional para patrullar ciudades (51%), lo que sugiere un menor apoyo a medidas percibidas como intervencionistas dentro del país.

Lo más leído hoy:

El sondeo de Harvard CAPS / Harris Poll sirve como termómetro político de la opinión pública estadounidense en temas de economía, inmigración, salud y seguridad nacional.