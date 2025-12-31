Ni los demócratas se oponen: Mayoría en EE.UU. quiere deportar a inmigrantes ilegales que cometen delitos

Vídeos relacionados:
Una abrumadora mayoría de los estadounidenses respalda la deportación de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y han cometido delitos, según revela la más reciente encuesta Harvard CAPS / Harris Poll, una colaboración mensual entre el Centro de Estudios Políticos Americanos de Harvard (CAPS) y Harris Poll junto a HarrisX.
El 80% de los encuestados expresó su apoyo a la deportación de los inmigrantes indocumentados que han infringido la ley, mientras que solo el 20% se opuso. El respaldo fue mayoritario entre los votantes republicanos (91%), pero también contó con una amplia aprobación entre los independientes (79%) y los demócratas (69%), lo que demuestra que el tema migratorio genera consenso transversal.
El estudio también refleja que el 70% de los participantes apoya reforzar la seguridad fronteriza y aplicar políticas que disuadan los cruces ilegales, mientras que el 56% está a favor de usar al ejército estadounidense para prevenir la inmigración ilegal.
Estas cifras ubican las políticas migratorias entre las más respaldadas por la población, junto con otras medidas populares como bajar los precios de los medicamentos recetados (86%) y reducir el despilfarro del gasto público (77%).
En contraste, las propuestas con menor aceptación fueron imponer requisitos laborales a beneficiarios de Medicaid (43%) y usar a la Guardia Nacional para patrullar ciudades (51%), lo que sugiere un menor apoyo a medidas percibidas como intervencionistas dentro del país.
El sondeo de Harvard CAPS / Harris Poll sirve como termómetro político de la opinión pública estadounidense en temas de economía, inmigración, salud y seguridad nacional.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de inmigrantes ilegales en EE.UU.
¿Qué porcentaje de estadounidenses apoya la deportación de inmigrantes ilegales que cometen delitos?
El 80% de los estadounidenses respalda la deportación de inmigrantes indocumentados que han cometido delitos, según la encuesta Harvard CAPS / Harris Poll. Este apoyo es transversal, con un 91% entre los republicanos, 79% entre los independientes y 69% entre los demócratas.
¿Cuál es la postura de los estadounidenses sobre el uso del ejército para prevenir la inmigración ilegal?
La encuesta indica que el 56% de los estadounidenses está a favor de usar al ejército estadounidense para prevenir la inmigración ilegal. Esto refleja una disposición considerable a emplear medidas más estrictas para controlar la situación migratoria en el país.
¿Qué otras políticas migratorias cuentan con apoyo popular en EE.UU.?
El 70% de los estadounidenses apoya reforzar la seguridad fronteriza y aplicar políticas que disuadan los cruces ilegales, según la encuesta. Estas medidas están entre las políticas migratorias más respaldadas por la población.
¿Cuál es la percepción sobre el impacto de las drogas en comparación con la violencia armada en EE.UU.?
Según la misma encuesta, el 64% de los estadounidenses cree que las drogas causan más muertes al año que las armas de fuego. Esta percepción es más pronunciada entre los republicanos que entre los demócratas e independientes.
