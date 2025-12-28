Emblemático reloj Neon Big Orange ya ilumina el centro de Miami rumbo al Año Nuevo

Vídeos relacionados:
Miami se prepara para recibir el Año Nuevo con la instalación del icónico Neon Big Orange, el reloj oficial de cuenta regresiva de la ciudad, que este año celebra su 40.º aniversario.
La emblemática esfera luminosa ya se encuentra instalada en el exterior del Hotel InterContinental Miami, en el corazón de la ciudad, marcando un momento clave en la antesala de las festividades de fin de año.
Desde su creación hace cuatro décadas, el Neon Big Orange se ha consolidado como uno de los símbolos más reconocibles de la celebración de Año Nuevo en Miami.
Más que un simple reloj, la esfera de neón se ha convertido en una pieza de arte público que da la bienvenida al nuevo año y refleja la evolución de la ciudad bajo el lema "Del fruto al futuro".
La instalación de este año destaca no solo por la cuenta regresiva que marca la llegada del año nuevo, sino también por la conmemoración de sus 40 años, que coinciden con la tradición y la historia de Miami.
Cada año, el Neon Big Orange atrae la atención de locales y turistas, funcionando como un punto de referencia visual que une a la comunidad en la celebración colectiva.
El icónico reloj será el centro de la atención durante la víspera de Año Nuevo, donde residentes y visitantes podrán participar en la famosa cuenta regresiva, reafirmando su rol como uno de los símbolos culturales y festivos más importantes de la ciudad.
Preguntas frecuentes sobre el Neon Big Orange y celebraciones de Año Nuevo en Miami
¿Qué es el Neon Big Orange y por qué es importante para Miami?
El Neon Big Orange es el reloj oficial de cuenta regresiva de Año Nuevo en Miami, instalado en el Hotel InterContinental Miami. Este año celebra su 40.º aniversario, consolidándose como un símbolo cultural y festivo que une a la comunidad local y a los turistas en la víspera de Año Nuevo.
¿Dónde se encuentra instalado el Neon Big Orange en Miami?
El Neon Big Orange está instalado en el exterior del Hotel InterContinental Miami, ubicado en el centro de la ciudad. Este sitio estratégico lo convierte en un punto de referencia visual y un lugar icónico para celebrar la llegada del Año Nuevo.
¿Cómo ha evolucionado la celebración de Año Nuevo en Miami con el Neon Big Orange?
Desde su creación hace cuatro décadas, el Neon Big Orange se ha convertido más que en un simple reloj; es ahora una pieza de arte público y un símbolo de la evolución de Miami bajo el lema "Del fruto al futuro". Su instalación anual no solo celebra el fin de año, sino que también refleja la tradición e historia de la ciudad.
