Emblemático reloj Neon Big Orange ya ilumina el centro de Miami rumbo al Año Nuevo

Vídeos relacionados:

Miami se prepara para recibir el Año Nuevo con la instalación del icónico Neon Big Orange, el reloj oficial de cuenta regresiva de la ciudad, que este año celebra su 40.º aniversario.

La emblemática esfera luminosa ya se encuentra instalada en el exterior del Hotel InterContinental Miami, en el corazón de la ciudad, marcando un momento clave en la antesala de las festividades de fin de año.

Desde su creación hace cuatro décadas, el Neon Big Orange se ha consolidado como uno de los símbolos más reconocibles de la celebración de Año Nuevo en Miami.

Más que un simple reloj, la esfera de neón se ha convertido en una pieza de arte público que da la bienvenida al nuevo año y refleja la evolución de la ciudad bajo el lema "Del fruto al futuro".

La instalación de este año destaca no solo por la cuenta regresiva que marca la llegada del año nuevo, sino también por la conmemoración de sus 40 años, que coinciden con la tradición y la historia de Miami.

Cada año, el Neon Big Orange atrae la atención de locales y turistas, funcionando como un punto de referencia visual que une a la comunidad en la celebración colectiva.

Lo más leído hoy:

El icónico reloj será el centro de la atención durante la víspera de Año Nuevo, donde residentes y visitantes podrán participar en la famosa cuenta regresiva, reafirmando su rol como uno de los símbolos culturales y festivos más importantes de la ciudad.