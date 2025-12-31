Sin delito y con fianza "récord": Cubana con I-220A liberada después de tres meses y un pago de 25 mil dólares

La cubana Yeni Triana, quien se encontraba detenida bajo el estatus migratorio I-220A en Houston, Texas,, fue liberada tras pasar tres meses y un día en custodia y luego de que un juez fijara una fianza de 25,000 dólares.

Según relató su esposo, Aramís Reyes, en publicaciones en redes sociales, la salida fue un momento de alivio tras semanas de angustia.

Aseguró que el caso avanzó después de presentar un habeas corpus (una demanda federal) con el que, afirma, un juez federal revisó la legalidad de la detención y determinó que no era detención mandatoria y que Triana tenía derecho a una audiencia de fianza.

En un mensaje fechado el 18 de diciembre de 2025, Reyes dijo que se cumplían tres meses desde la detención de su esposa y que la experiencia no era “para tanto” ni fácil de superar.

Afirmó que llevan más de 15 años juntos, que trabajaban y habían creado una compañía, y que aun así sentían que querían “sacarlos” del país “como si no valieran nada”.

También expresó su indignación al comparar el caso con situaciones penales: aseguró que, mientras personas acusadas de delitos graves pueden obtener fianza, a su esposa —cuyo “delito”, según él, fue cruzar una frontera y luego cumplir con su vida en Estados Unidos— se le negaba inicialmente ese derecho.

La liberación y la fianza “récord” de 25,000 dólares

Un día después, el 19 de diciembre, Reyes publicó un texto celebrando el regreso a casa “juntos” y, en otro mensaje, confirmó la liberación.

“Mi esposa acaba de salir… tres meses y un día en detención”. Indicó que no pudo ir personalmente a recogerla y que le dijeron que debía hacerlo un ciudadano o residente, por lo que fue un familiar quien acudió.

Sobre la fianza, Reyes afirmó que la cifra fue de 25,000 dólares, pese a que —según su relato— Triana no tiene antecedentes ni “ningún delito”.

Agregó que ese día otras personas detenidas con ella salieron con 12,000 dólares, y dijo que en ese centro (menciona Houston) el monto más alto que conocía era de 20,000, por lo que calificó el de su esposa como un “récord absoluto”.

Para reunir el dinero, explicó que recurrieron a apoyo familiar y contemplaron opciones como bond company y préstamos personales; incluso mencionó que pensó en vender camiones, pero finalmente lograron resolverlo “entre todos”.

En una explicación posterior, Reyes dijo que el habeas corpus es una demanda federal que se presenta cuando el gobierno mantiene a una persona detenida “sin una base legal clara o sin debido proceso”.

Enfatizó que no es un trámite migratorio común ni una solicitud administrativa, sino acudir ante un juez federal para que determine si la detención es legal.

Según su versión, el recurso no garantiza libertad automática, pero obliga al gobierno a justificar la detención y, cuando no puede sostenerla, “las cosas empiezan a moverse”.

También lo describió como un proceso “complejo” y aseguró que varios abogados le dijeron que no podían hacer ese trámite.