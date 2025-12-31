Ulises Toirac sobre la crisis de Cuba: "Se depaupera el presente y se hace imposible avizorar el futuro"

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toirac publicó un contundente mensaje en Facebook en el que arremete contra la dirección del país y alerta sobre el nivel de deterioro que vive la sociedad cubana, describiendo una situación que ha llegado a un punto crítico donde "un pelito en la sopa desborda la reacción".

En su publicación, Toirac señala que "la dirección de este país tiene un problemazo gordo", diferenciándolo incluso de los problemas cotidianos que afectan a la población, y subraya que el desgaste social se extiende por todos los ámbitos de la vida: "comida, luz, transporte, conectividad, salud, educación, etc.".

Para el actor, la acumulación de carencias ha provocado que cualquier detonante, por pequeño que sea, genere reacciones intensas en la población.

Insiste en que las señales son claras: con el paso del tiempo "no se hallan caminos, se depaupera el presente (y se hace imposible avizorar el futuro), y se operan pequeños cambios desafortunadamente en el camino incorrecto".

Toirac alerta además sobre lo que define como un "divorcio de realidad" entre quienes toman decisiones y la vida cotidiana de la gente, una desconexión que ocurre cuando no existe información sin intermediarios ni se está "en los zapatos de la gente".

Su diagnóstico final es una imagen que resume su preocupación: "Estoy viendo una bola de nieve (ya grande) bajando esa montaña kilométrica".

El debate se intensificó en la sección de comentarios, cuando una usuaria respondió defendiendo que, pese a las dificultades, "Cuba y su revolución saldrá de esta, como lo ha hecho siempre, con optimismo y fe en la victoria y el mejoramiento".

La internauta cuestionó que Toirac no se involucrara ni aportara en la búsqueda de soluciones y sugirió que los caminos que él no ve sí existirán en el futuro.

La respuesta del actor fue aún más directa y detallada. "Quien no ve que ya no hay camino es usted", replicó, antes de enumerar una cadena de problemas estructurales que evidencian la profundidad de la crisis.

Preguntó si no se percibe que "recuperar la SEN tomará diez años que no tenemos", o que "la producción de este país y su capacidad exportadora está casi en cero".

Recordó además que Cuba importa "la sal y el azúcar", dos productos básicos históricamente asociados a la producción nacional.

En el ámbito de la salud, Toirac describió hospitales que "no brindan otro servicio que las consultas de los pocos médicos que no están en el extranjero engordando una cuenta que no es usada para industrializar el país", y donde los médicos "ni dan recetas porque saben que no existen las medicinas".

También aludió al contraste entre la proliferación hotelera y la ausencia de turismo: "los hoteles están vacíos de Turismo y la ciudad llena de hoteles".

El deterioro urbano y social ocupa igualmente un lugar central en su crítica. Mencionó "la miseria de nuestras calles llenas de baches y escombros" y el drama de "nuestras Juventudes llenas de deseos de irse del país siendo como son el futuro de un país".

Para el comediante, lejos de cerrarse, "el ciclo… sube una y otra vez ya sin descansos".

Su respuesta culminó con una frase que resume su postura frente al optimismo sin resultados visibles: "Se puede tener fe cuando hay señales. Cuando ni eso, se llama fanatismo".

Las declaraciones de Toirac reflejan un creciente malestar social y una crítica frontal a la gestión gubernamental, poniendo en palabras la frustración de amplios sectores de la población que ven cómo se profundizan las carencias mientras, según la mayoría de los cubanos, no se vislumbran soluciones reales ni caminos claros para revertir la crisis.