“Chifló el mono” en fin de año en Cuba y enero arranca con temperaturas inusualmente frías

El fin de año en Cuba estuvo marcado por un notable descenso de las temperaturas, y el mes de enero de 2026 comenzó con frío intenso en amplias zonas del país, según confirmó el Instituto de Meteorología (INSMET) en su Nota Meteorológica No. 1, emitida este 1.º de enero a las 11:00 a.m.

De acuerdo con el Centro de Pronósticos del INSMET, tras el paso del cuarto frente frío de la actual temporada invernal, comenzó a influir sobre el territorio nacional un anticiclón migratorio de origen continental, acompañado de una masa de aire más fría, seca y estable.

Durante la madrugada, este sistema se combinó con vientos débiles y escasa nubosidad, condiciones que favorecieron los procesos de irradiación nocturna, provocando un descenso marcado de las temperaturas mínimas, especialmente en zonas del interior.

Temperaturas por debajo de los 10 °C en varias provincias

El organismo precisó que en localidades comprendidas entre Matanzas y Camagüey, la madrugada fue notablemente fría, con 10 estaciones meteorológicas registrando temperaturas mínimas inferiores a los 10 grados Celsius.

En el resto del país, las mínimas oscilaron entre 12 y 15 °C, con valores más elevados en la región oriental y en zonas costeras.

Entre los registros más significativos (excluyendo estaciones de montaña) destacan:

Aguada de Pasajeros (Cienfuegos): 5.4 °C

Santo Domingo (Villa Clara): 6.6 °C

Júcaro (Ciego de Ávila): 8.4 °C

Ciego de Ávila (Ciego de Ávila): 8.8 °C

Jagüey Grande (Matanzas): 8.8 °C

Cienfuegos (Cienfuegos): 9.0 °C

Sancti Spíritus (Sancti Spíritus): 9.6 °C

Sagua la Grande (Villa Clara): 9.8 °C

La Piedrita (Villa Clara): 10.0 °C

El Jíbaro (Sancti Spíritus): 10.0 °C

Un enero que empieza con frío

Las bajas temperaturas sorprendieron a muchos cubanos en la madrugada de Año Nuevo, confirmando que, como dice la expresión popular, “chifló el mono” justo al cierre de 2025 y con un enero que arranca con ambiente invernal poco habitual para el país.

El INSMET no descartó que en los próximos días continúe la influencia de masas de aire frío, por lo que recomienda prestar atención a los próximos partes meteorológicos, especialmente en zonas del interior.