ICE quiere reclutar agentes fans de las armas y de las peleas: Usaría influencers para atraerlos

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea invertir 100 millones de dólares durante un año en una campaña masiva de reclutamiento enfocada en captar personas que defienden el derecho a portar armas o son entusiastas de peleas o del ámbito militar.

Según informó este miércoles The Washington Post, luego de revisar un documento interno de la agencia, ICE enmarca el plan en una estrategia que denomina “reclutamiento en tiempos de guerra”, con la intención de inundar redes sociales y apoyarse en figuras influyentes del espectro conservador y antiinmigración.

También contempla campañas publicitarias geolocalizadas dirigidas a perfiles específicos.

El documento, de unas 30 páginas y que habría comenzado a circular internamente el pasado verano, detalla anuncios orientados a personas que hayan asistido a peleas de la UFC o carreras de la NASCAR, escuchado podcasts patrióticos o mostrado interés en armas y equipamiento táctico, siempre según el reporte.

La estrategia contempla anuncios y transmisiones de influencers en plataformas como Snapchat o Rumble (descrita como popular entre conservadores), y el uso de un sistema publicitario por geolocalización conocido como “geofencing”, que permite enviar anuncios a navegadores web y redes sociales de teléfonos ubicados dentro de coordenadas específicas durante ventanas de tiempo determinadas.

Con esa herramienta, ICE podría —según el texto— impactar con notificaciones a quienes asistan a un evento deportivo, una feria de armas, o incluso a quienes se acerquen a una tienda de equipo táctico o a una base militar.

Lo más leído hoy:

Más presupuesto para arrestos y deportaciones

El reporte añade que en julio el Congreso de EE.UU. triplicó los fondos destinados a operaciones de arrestos y deportaciones de ICE hasta 30,000 millones de dólares, y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —del que depende ICE— ya habló públicamente de incrementar su plantilla, actualmente de unos 20.000 trabajadores, en 10,000 funcionarios adicionales.

Según el texto, desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero, la administración ha intensificado su política contra la inmigración irregular.

El reporte señala que aún no hay cifras claras, pero se cree que EE.UU. podría haber deportado cientos de miles de personas este año, y que más de un millón de migrantes en situación irregular podrían haber utilizado un plan federal de autodeportación incentivada.