"El orisha regente es Chikungunya": Cubano desata la risa con su Letra del Año 2026

El creador de contenidos cubano Robert Evangelista volvió a sacudir las redes con una publicación que combina humor, sátira y crítica social.
Su peculiar “Letra del Año 2026 para Cuba”, es una parodia de las tradicionales predicciones yorubas que cada enero marcan el inicio del calendario religioso afrocubano.
En el video, que ya supera las 89 mil visualizaciones, Evangelista aparece recitando con tono solemne una serie de frases cargadas de ironía, donde los “signos”, “orishas” y “refranes” sirven de espejo de la realidad cubana actual.
“Gobierna Comunales, no son mendigos, son actores disfrazados”, anuncia al inicio, en una clara alusión al deterioro de los servicios públicos y la precariedad en la isla.
Luego añade que su Letra del Año el Signo que acompañan (Itacoa tengo hambre): “Habla de la importancia de dejar el arroz porque ninguno de nosotros somos japoneses”, haciendo referencia a las recientes declaraciones de un funcionario de régimen sobre la crisis en la producción de alimentos en el país.
El influencer introduce elementos ficticios y absurdos que reflejan la frustración popular ante la crisis: “Orisha regente, Chikungunya”, “Hay que prender una vela a la empresa Aguas de La Habana porque todas las enfermedades se curarán tomando agua”.
Lo más leído hoy:
Los refranes de su peculiar "signo" no dejaron a nadie indiferente:
- El limón ya no es la base de todo
- La papa no se da en Cuba
- Con toque de caldero el vecino no se va del barrio
La publicación termina con una frase que muchos interpretaron como mensaje de resistencia creativa y continuidad: “Ha sido un año difícil, pero el próximo será mejor. Si eres buen religioso debes resistir”.
Entre risas y doble sentido, Evangelista logra transformar el descontento social en humor compartido, evidenciando que, incluso en los momentos más oscuros, los cubanos mantienen la capacidad de reírse de su propia realidad.
Preguntas frecuentes sobre la Letra del Año 2026 y la crítica social en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es la Letra del Año 2026 según Robert Evangelista?
La Letra del Año 2026 de Robert Evangelista es una parodia que utiliza el humor y la sátira para criticar la situación social y económica en Cuba. A través de frases irónicas y absurdas, Evangelista refleja el descontento popular ante la crisis que atraviesa la isla.
¿Cuál es el mensaje principal de la parodia de la Letra del Año 2026?
El mensaje principal de la parodia es criticar el deterioro de los servicios públicos y la precariedad en Cuba, utilizando un tono humorístico para abordar temas serios como la producción de alimentos y la situación sanitaria. Evangelista emplea ironías para poner de relieve las dificultades cotidianas que enfrentan los cubanos.
¿Por qué se ha viralizado la Letra del Año 2026 de Robert Evangelista?
La Letra del Año 2026 de Evangelista se ha viralizado porque logra transformar el descontento social en humor compartido, permitiendo a los cubanos reírse de su propia realidad a pesar de las dificultades. Su uso del humor y la crítica ha resonado en un amplio público que encuentra en sus palabras una forma de expresar su frustración.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la situación sanitaria actual?
La población cubana ha reaccionado con indignación y críticas ante la situación sanitaria, especialmente debido a la falta de medicamentos y el colapso del sistema de salud. Influencers y figuras públicas han utilizado las redes sociales para denunciar la inacción del gobierno y la gravedad de los brotes de enfermedades como el chikungunya.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.