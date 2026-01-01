"El orisha regente es Chikungunya": Cubano desata la risa con su Letra del Año 2026

Ver más

El creador de contenidos cubano Robert Evangelista volvió a sacudir las redes con una publicación que combina humor, sátira y crítica social.

Su peculiar “Letra del Año 2026 para Cuba”, es una parodia de las tradicionales predicciones yorubas que cada enero marcan el inicio del calendario religioso afrocubano.

En el video, que ya supera las 89 mil visualizaciones, Evangelista aparece recitando con tono solemne una serie de frases cargadas de ironía, donde los “signos”, “orishas” y “refranes” sirven de espejo de la realidad cubana actual.

“Gobierna Comunales, no son mendigos, son actores disfrazados”, anuncia al inicio, en una clara alusión al deterioro de los servicios públicos y la precariedad en la isla.

Luego añade que su Letra del Año el Signo que acompañan (Itacoa tengo hambre): “Habla de la importancia de dejar el arroz porque ninguno de nosotros somos japoneses”, haciendo referencia a las recientes declaraciones de un funcionario de régimen sobre la crisis en la producción de alimentos en el país.

El influencer introduce elementos ficticios y absurdos que reflejan la frustración popular ante la crisis: “Orisha regente, Chikungunya”, “Hay que prender una vela a la empresa Aguas de La Habana porque todas las enfermedades se curarán tomando agua”.

Los refranes de su peculiar "signo" no dejaron a nadie indiferente:

El limón ya no es la base de todo

La papa no se da en Cuba

Con toque de caldero el vecino no se va del barrio

La publicación termina con una frase que muchos interpretaron como mensaje de resistencia creativa y continuidad: “Ha sido un año difícil, pero el próximo será mejor. Si eres buen religioso debes resistir”.

Entre risas y doble sentido, Evangelista logra transformar el descontento social en humor compartido, evidenciando que, incluso en los momentos más oscuros, los cubanos mantienen la capacidad de reírse de su propia realidad.