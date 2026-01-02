Campesinos cubanos asan un roedor para cenar en Nochevieja

En redes sociales circulan unas sobrecogedoras imágenes de un grupo de campesinos cubanos asando un roedor al fuego de leña para cenar en la Nochevieja y la escena ha conmocionado a cientos de usuarios.
El video fue compartido por el creador de contenido cubano Hermes Yasell (@hermesyasell_cubaface) en Instagram. Se escucha a los hombres comentar que se trata de un curiel, aunque varios internautas han señalado que podría ser una jutía pequeña o incluso una rata de gran tamaño.
Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, han desatado una oleada de comentarios de tristeza y preocupación por la situación de extrema pobreza que atraviesan muchas familias en Cuba.
“Eso da dolor, comer eso en fin de año porque no hay más nada”, escribió una usuaria.
El video se ha convertido en símbolo de la crisis alimentaria que vive la isla, marcada por la escasez de productos básicos, la inflación descontrolada y la pérdida del poder adquisitivo. Cada vez más cubanos se ven obligados a recurrir a alimentos no habituales o a la caza para sobrevivir.
La escena refleja el deterioro del nivel de vida en las zonas rurales, donde la falta de recursos y la ausencia de programas de asistencia agravan la miseria. “Es triste, pero esa es la realidad de muchos”, comentó otro internauta.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria en Cuba y la situación de los campesinos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los campesinos cubanos están recurriendo a alimentos no tradicionales en sus comidas?
La crisis alimentaria en Cuba ha llevado a muchas familias a recurrir a alimentos no habituales debido a la escasez de productos básicos, la inflación descontrolada y la pérdida del poder adquisitivo. Esto ha obligado a los campesinos a buscar alternativas como la caza de animales silvestres para poder alimentarse.
¿Qué simboliza el video de los campesinos asando un roedor para cenar en Nochevieja?
El video de los campesinos asando un roedor ha sido visto como un símbolo de la actual crisis alimentaria que vive Cuba. Refleja el deterioro del nivel de vida en las zonas rurales y ha generado una oleada de comentarios de tristeza y preocupación en redes sociales por la situación de extrema pobreza que atraviesan muchas familias en la isla.
¿Cómo está afectando la crisis económica y alimentaria a las celebraciones tradicionales en Cuba?
La crisis económica está impactando severamente en las celebraciones tradicionales en Cuba, como la Nochebuena y el Fin de Año. La falta de recursos y la escasez de alimentos han transformado estas festividades, que antes eran motivo de alegría, en momentos de dificultad y tristeza, con muchas familias que no pueden celebrar como lo hacían en el pasado.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.