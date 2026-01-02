Campesinos cubanos asan un roedor para cenar en Nochevieja

Ver más

En redes sociales circulan unas sobrecogedoras imágenes de un grupo de campesinos cubanos asando un roedor al fuego de leña para cenar en la Nochevieja y la escena ha conmocionado a cientos de usuarios.

El video fue compartido por el creador de contenido cubano Hermes Yasell (@hermesyasell_cubaface) en Instagram. Se escucha a los hombres comentar que se trata de un curiel, aunque varios internautas han señalado que podría ser una jutía pequeña o incluso una rata de gran tamaño.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, han desatado una oleada de comentarios de tristeza y preocupación por la situación de extrema pobreza que atraviesan muchas familias en Cuba.

“Eso da dolor, comer eso en fin de año porque no hay más nada”, escribió una usuaria.

El video se ha convertido en símbolo de la crisis alimentaria que vive la isla, marcada por la escasez de productos básicos, la inflación descontrolada y la pérdida del poder adquisitivo. Cada vez más cubanos se ven obligados a recurrir a alimentos no habituales o a la caza para sobrevivir.

La escena refleja el deterioro del nivel de vida en las zonas rurales, donde la falta de recursos y la ausencia de programas de asistencia agravan la miseria. “Es triste, pero esa es la realidad de muchos”, comentó otro internauta.