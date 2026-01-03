Experto cubano en finanzas vincula la ausencia de libre mercado al colapso social en Cuba

Ver más

El economista y empresario cubano Yurek Vázquez aseguró que la inexistencia de una economía de mercado en Cuba ha derivado en el colapso no solo del comercio, sino también de la educación, la familia y la dignidad individual.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el tambien colaborador de Mundiario y fundador de la Wall Street Business Academy en Miami, expuso una lectura integral del colapso cubano desde la perspectiva económica.

A su juicio, cuando un país elimina la libre empresa, no solo limita la actividad comercial, sino que inicia un proceso de degradación estructural que termina afectando todos los ámbitos de la vida social.

Vázquez afirmó que en Cuba no ha colapsado únicamente el sistema bancario o la infraestructura productiva, sino también la idiosincrasia, la educación y la cohesión social.

En su análisis, la imposición prolongada de un modelo donde el Estado decide qué hacer, cómo producir y cómo vivir destruye la creatividad, anula la iniciativa individual y erosiona la dignidad de las personas para procurarse su propio sustento.

El experto vinculó directamente la pérdida de esperanza con la desintegración familiar y la emigración masiva.

Lo más leído hoy:

Según señaló, la falta de oportunidades empuja a hijos a lanzarse al mar, con consecuencias trágicas, como resultado de un sistema que niega la posibilidad de progreso personal.

Para Vázquez, Cuba ejemplifica el destino de cualquier sociedad donde se sofoca la libre empresa: un camino sostenido hacia la depauperación y el caos.

Las declaraciones se insertan en un contexto de creciente debate sobre las causas estructurales de la crisis cubana, marcado por la escasez crónica, el deterioro de los servicios básicos y la salida continua de profesionales y jóvenes del país.

Reacciones

El mensaje generó una ola de comentarios de respaldo. Varios usuarios coincidieron en que, aunque el capitalismo no sea perfecto, el socialismo y el comunismo representan “la muerte de la esperanza humana”.

Otros destacaron el tono directo y sin estridencias del análisis, calificándolo como una de las explicaciones más claras sobre la realidad cubana.

Comentarios recurrentes subrayaron la pérdida de dignidad, la desesperanza, el hambre y la sensación de vivir en un “caos total”, responsabilizando al modelo político y económico vigente por la destrucción del país.