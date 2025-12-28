¿Por qué Cuba aparece en tantas tramas internacionales de lavado de dinero?

Vídeos relacionados:

En los últimos años, el nombre de Cuba ha surgido repetidamente vinculado a esquemas internacionales de lavado de dinero. Operaciones policiales, investigaciones periodísticas e informes de inteligencia han señalado a la isla como un “puente financiero” atractivo para redes ilícitas. ¿Qué factores explican que Cuba aparezca en tantas tramas globales de blanqueo de capitales? A continuación, examinamos el rol del sistema financiero cubano, las zonas grises del control estatal —incluido el papel de GAESA— y algunos casos emblemáticos que ilustran esta preocupante tendencia.

Un sistema financiero opaco y controlado por el Estado

Una primera clave radica en la opacidad del sistema financiero cubano. Desde hace décadas Cuba opera una economía dual con mercados oficiales controlados y un amplio mercado negro de divisas, alimentado por remesas y actividades informales. La falta de transparencia y la existencia de un importante circuito de efectivo paralelo representan riesgos graves de lavado de dinero.

El férreo control estatal-militar sobre la economía agrava el problema. Buena parte de los ingresos en divisas de Cuba pasan por conglomerados del Estado sin auditoría pública independiente. Destaca el papel de GAESA, el holding de las Fuerzas Armadas que maneja negocios estratégicos —turismo, comercio, remesas, importaciones— bajo estricto sigilo. Analistas estiman que GAESA controla entre el 40% y el 60% de las divisas que ingresan al país, operando empresas registradas en Panamá y cuentas bancarias en paraísos fiscales sin control ciudadano.

Un informe de 2025 reveló que GAESA maneja más del 95% de las finanzas nacionales y que hasta el Banco Central actúa subordinado a sus directrices. Entre 2008 y 2022, de los más de 108.000 millones de dólares ingresados por las misiones médicas cubanas, alrededor de 70.000 millones fueron absorbidos por GAESA a través del Banco Financiero Internacional sin auditoría ni control. En esencia, se ha creado un “Estado dentro del Estado”, una estructura financiera paralela manejada por la élite militar con escasa transparencia y rendición de cuentas.

Cuba como “puente financiero” en tramas globales

Varios casos internacionales ilustran cómo Cuba ha fungido de puente para lavar dinero, sirviendo de escala o destino temporal para capitales ilícitos. La Operación “Rapax”, en España (2025), desarticuló una red criminal que defraudó cerca de siete millones de euros en subvenciones públicas y canalizó parte de esos fondos hacia Cuba. Las autoridades concluyeron que la elección de la isla no fue casual: la opacidad financiera y la falta de controles efectivos la convierten en un destino idóneo para blanquear capitales sin levantar alertas.

Otra investigación conjunta de Europol y la Policía española en 2025 desmanteló una red ligada al crimen organizado ruso que planeaba invertir en Cuba para lavar capitales. Los cabecillas negociaron con funcionarios cubanos montar parques solares fotovoltaicos a cambio de pagos en níquel y oro. Aunque la trama fue abortada, evidenció la laxitud de las autoridades cubanas ante inversionistas de dudoso origen.

En 2018, el investigador estadounidense Douglas Farah reveló una red donde el exgrupo guerrillero colombiano FARC lavó dinero del narcotráfico a través de Cuba. Los fondos se movían desde Colombia hacia cuentas cubanas, y luego a El Salvador, Nicaragua y Panamá, donde se legalizaban. Aunque el gobierno cubano negó esas acusaciones, el caso mostró cómo los vacíos de control en la isla son útiles para tramas ilícitas internacionales.

Intermediarios, empresas fachada y aliados sancionados

Otra dimensión del problema es la conexión de Cuba con aliados estratégicos acusados de corrupción. El caso de la aerolínea Plus Ultra, investigada en España, es paradigmático. Aunque española, la compañía estuvo íntimamente ligada a los gobiernos de Venezuela y Cuba. En 2025, sus directivos fueron detenidos por blanqueo de capitales. La aerolínea habría servido para mover dinero procedente de la corrupción venezolana, parte del cual pudo retornar a Cuba disfrazado de pagos por servicios o contratos inflados.

Plus Ultra alquiló aviones a Cubana de Aviación y transportó brigadas de médicos cubanos, integrando el engranaje logístico del régimen. El caso evidencia cómo una aerolínea vital para Cuba terminó implicada en redes de lavado, reforzando los vínculos financieros entre La Habana y Caracas.

Otro escándalo mayúsculo fue el de Habanos S.A., la empresa mixta que comercializa los puros cubanos. Investigaciones periodísticas descubrieron que el empresario chino Chen Zhi, acusado de fraude masivo y lavado de dinero, se infiltró como dueño indirecto de la mitad de la compañía. A través de sociedades pantalla y criptomonedas, lavó miles de millones de dólares procedentes de casinos ilegales y estafas cibernéticas, convirtiendo ese dinero sucio en activos legítimos dentro del negocio del tabaco cubano.

Las grietas que aprovecha el lavado de activos

Los casos descritos explican por qué Cuba aparece una y otra vez en tramas internacionales de lavado: su entorno financiero-político ofrece grietas estructurales que resultan muy atractivas para criminales de todo tipo. Entre los factores clave destacan:

Opacidad y falta de transparencia: La dualidad económica cubana dificulta seguir el rastro del dinero. Grandes flujos de efectivo se mueven sin supervisión independiente.

La dualidad económica cubana dificulta seguir el rastro del dinero. Grandes flujos de efectivo se mueven sin supervisión independiente. Control estatal-militar absoluto: Entidades como GAESA manejan enormes sumas en divisas fuera del escrutinio público, creando un “agujero negro” financiero.

Entidades como GAESA manejan enormes sumas en divisas fuera del escrutinio público, creando un “agujero negro” financiero. Colaboración con aliados cuestionados: Cuba ha servido de plataforma financiera a regímenes y grupos involucrados en corrupción regional.

Cuba ha servido de plataforma financiera a regímenes y grupos involucrados en corrupción regional. Necesidad de divisas e inversiones: La desesperación económica la hace menos exigente con el origen del capital extranjero.

La desesperación económica la hace menos exigente con el origen del capital extranjero. Marco legal y cooperación internacional limitados: Aunque formalmente participa en evaluaciones del GAFI, la aplicación de estándares es deficiente y la cooperación con organismos internacionales es mínima.

En conjunto, estos factores conforman un ecosistema proclive al blanqueo. No es que Cuba sea el único país usado para lavar dinero, pero sí ofrece ventajas comparativas: secretismo, control vertical y posición geopolítica fuera de ciertos circuitos regulatorios. Mientras no existan cambios estructurales —mayor transparencia, controles independientes y límites al poder militar—, la isla seguirá siendo un eslabón clave en las redes globales de lavado de dinero.

