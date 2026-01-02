Madre cubana desconsolada tras el arresto de su hijo al acudir a una cita migratoria en Miami

Vídeos relacionados:

Una madre cubana residente en Miami vivió momentos de angustia y desesperación luego de que su hijo fuera arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al acudir a una cita migratoria programada en esa ciudad del sur de Florida.

Según relataron testigos, el joven, cuya identidad no ha sido revelada, se presentó de manera voluntaria en las oficinas de ICE para cumplir con un trámite rutinario de control migratorio.

Sin embargo, los oficiales lo detuvieron al constatar que tenía una orden de deportación pendiente.

En un video difundido en redes sociales por La Familia Cubana, se observa a la madre llorando desconsoladamente frente al edificio, implorando que no se lo lleven.

La detención ha causado conmoción en la comunidad cubana de Miami, donde varios activistas denunciaron la práctica de arrestar a migrantes que acuden de forma voluntaria a sus citas con las autoridades.

El joven permanece bajo custodia de ICE.

En los últimos meses, se ha reportado un aumento de detenciones similares en Florida, especialmente de migrantes cubanos que enfrentan dificultades para obtener asilo o permisos de residencia debido a los cambios en las políticas migratorias federales.

Organizaciones de derechos humanos han pedido a las autoridades estadounidenses revisar estos procedimientos, alegando que generan un impacto emocional profundo en las familias y vulneran la confianza de los migrantes que se presentan de manera voluntaria ante ICE.