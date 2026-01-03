ICE amenaza a camioneros indocumentados: "No conducirán en carreteras interestatales"

Ver más

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirmó que tiene la misión de garantizar que los “inmigrantes ilegales criminales” no conduzcan camiones semirremolque en las carreteras interestatales de Estados Unidos.

En un mensaje de X, la agencia sostuvo que las vías del país “deben ser seguras para las familias estadounidenses”, según un mensaje citado en redes.

"ICE tiene la misión de garantizar que los inmigrantes ilegales criminales NO conduzcan camiones semirremolque en las carreteras interestatales. Las carreteras estadounidenses deben ser seguras para las familias estadounidenses", escribió.

La advertencia cobró relevancia tras el testimonio de un camionero en Nueva York, difundido por el propio ICE.

El hombre hizo un video para alertar a otros migrantes sobre la necesidad de llevar siempre consigo su documentación.

Este caso se suma a otros que han trascendido durante 2025. Entre ellos, figura el de un cubano detenido por agentes federales mientras transitaba por la Interestatal 75 (I-75).

El conductor relató que iba por la I-75 cuando se encontró con operativos de ICE y fue detenido. “Me pararon y lo primero que me pidieron fue esto…”, explicó mientras mostraba su tarjeta de residencia.

Según su versión, el hecho de portar el documento le permitió continuar el viaje sin mayores consecuencias.

Añadió que, de no haberla llevado, lo habrían detenido aunque tuviera estatus legal, y que el proceso habría sido “más rápido” si la documentación estaba a mano.

Durante el verano de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión inmediata de las visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales, una medida impulsada por el secretario Marco Rubio tras un accidente mortal en Florida protagonizado por un chofer sin estatus legal.

La decisión, que buscaba proteger los empleos nacionales y reforzar la seguridad vial, formó parte de una política más amplia de control migratorio que afectó directamente al sector del transporte y a miles de trabajadores inmigrantes en todo el país.

Poco después, el Departamento de Transporte (DOT) endureció los requisitos para que los no ciudadanos obtuvieran licencias de conducir comerciales (CDL), limitando la elegibilidad a determinados visados y exigiendo una verificación estricta del estatus migratorio.

Según explicó el secretario Sean Duffy, esta medida respondía a la detección de licencias otorgadas de forma irregular en varios estados y a la preocupación por el incremento de accidentes mortales causados por conductores sin ciudadanía estadounidense.

La nueva normativa redujo drásticamente el número de extranjeros habilitados para operar camiones pesados y puso bajo revisión los programas estatales de concesión de permisos.

En octubre de ese mismo año, un camionero cubano fue detenido en Oklahoma durante una redada de ICE y la Patrulla de Carreteras (OHP), en el marco de los operativos amparados por el programa 287(g).

El chofer, que carecía de licencia comercial válida, fue uno de los más de 120 inmigrantes indocumentados arrestados durante la operación, que el ICE presentó como un esfuerzo para mantener las carreteras seguras.

El caso, sumado a otros similares, evidenció la creciente presión de las autoridades federales sobre los transportistas extranjeros y los riesgos legales que enfrentan los migrantes cubanos dedicados al transporte de carga en Estados Unidos.