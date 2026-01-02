Morales Ojeda asegura que el pueblo cubano es "protagonista principal de la resistencia y la victoria"

Vídeos relacionados:

El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, celebró este 1 de enero el 61 aniversario del triunfo de la Revolución con un mensaje en el que calificó al pueblo cubano como “el protagonista principal de la resistencia y la victoria”.

“Comienza 2026, el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Un abrazo a nuestro heroico pueblo, protagonista principal de la resistencia y la victoria”, escribió el dirigente en su cuenta de X, acompañando sus palabras con una imagen conmemorativa donde se lee “61 aniversario del triunfo de la Revolución” y “100 años con Fidel”.

Un patrón de retórica desconectada de la realidad

Las palabras de Morales Ojeda se inscriben en una línea de mensajes similares que ha emitido en los últimos meses, caracterizados por un tono optimista frente a una realidad adversa. En noviembre, llamó a los jóvenes a “aprovechar las oportunidades”, lo que desató críticas de internautas que denunciaron la falta de alimentos, apagones y perspectivas laborales.

Semanas antes, citó a Fidel Castro para asegurar que “la única que puede resolver los problemas de este país es la Revolución”, en medio de la crisis agravada por el huracán Melissa. También defendió los “logros de la medicina revolucionaria” mientras hospitales colapsaban y se multiplicaban los brotes de dengue y chikungunya.

En diciembre, durante el XI Pleno del Comité Central del PCC, repitió el viejo discurso del Partido sobre “errores y tendencias negativas”, sin ofrecer soluciones concretas a la crisis económica ni asumir responsabilidades políticas. La reiteración de estos mensajes refuerza la percepción de que el aparato político cubano continúa recurriendo a la retórica de la resistencia y la épica revolucionaria como sustituto de respuestas efectivas a los problemas estructurales del país.

En el inicio de un año que el régimen ha bautizado como “el Año del Centenario de Fidel Castro”, el discurso oficial vuelve a colocar la figura del líder histórico como eje simbólico de legitimación, mientras la población enfrenta una de las etapas más duras en décadas de crisis.