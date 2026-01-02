Morales Ojeda asegura que el pueblo cubano es "protagonista principal de la resistencia y la victoria"

Vídeos relacionados:
El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, celebró este 1 de enero el 61 aniversario del triunfo de la Revolución con un mensaje en el que calificó al pueblo cubano como “el protagonista principal de la resistencia y la victoria”.
“Comienza 2026, el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Un abrazo a nuestro heroico pueblo, protagonista principal de la resistencia y la victoria”, escribió el dirigente en su cuenta de X, acompañando sus palabras con una imagen conmemorativa donde se lee “61 aniversario del triunfo de la Revolución” y “100 años con Fidel”.
Un patrón de retórica desconectada de la realidad
Las palabras de Morales Ojeda se inscriben en una línea de mensajes similares que ha emitido en los últimos meses, caracterizados por un tono optimista frente a una realidad adversa. En noviembre, llamó a los jóvenes a “aprovechar las oportunidades”, lo que desató críticas de internautas que denunciaron la falta de alimentos, apagones y perspectivas laborales.
Semanas antes, citó a Fidel Castro para asegurar que “la única que puede resolver los problemas de este país es la Revolución”, en medio de la crisis agravada por el huracán Melissa. También defendió los “logros de la medicina revolucionaria” mientras hospitales colapsaban y se multiplicaban los brotes de dengue y chikungunya.
En diciembre, durante el XI Pleno del Comité Central del PCC, repitió el viejo discurso del Partido sobre “errores y tendencias negativas”, sin ofrecer soluciones concretas a la crisis económica ni asumir responsabilidades políticas. La reiteración de estos mensajes refuerza la percepción de que el aparato político cubano continúa recurriendo a la retórica de la resistencia y la épica revolucionaria como sustituto de respuestas efectivas a los problemas estructurales del país.
En el inicio de un año que el régimen ha bautizado como “el Año del Centenario de Fidel Castro”, el discurso oficial vuelve a colocar la figura del líder histórico como eje simbólico de legitimación, mientras la población enfrenta una de las etapas más duras en décadas de crisis.
Preguntas Frecuentes sobre la Retórica del Régimen Cubano y la Situación Actual
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el gobierno cubano insiste en utilizar un discurso triunfalista?
El gobierno cubano utiliza un discurso triunfalista como una herramienta para mantener la legitimidad del régimen y tratar de infundir esperanza en la población. Este enfoque se centra en recordar "logros" históricos de la Revolución y en promover la figura de Fidel Castro como un símbolo de resistencia, a pesar de la crítica situación económica y social que enfrenta el país. La retórica oficial ignora a menudo los problemas estructurales actuales, como el desabastecimiento y los apagones, y continúa culpando al embargo estadounidense como la principal causa de las dificultades.
¿Cómo responde la población cubana al discurso oficial del régimen?
La población cubana, especialmente a través de las redes sociales, responde con críticas y escepticismo al discurso oficial. Muchos ciudadanos señalan la desconexión entre la retórica del gobierno y la realidad que viven diariamente, caracterizada por escasez, apagones prolongados y una crisis sanitaria. Las críticas también apuntan a la falta de soluciones concretas y al uso del bloqueo como una excusa constante para justificar el deterioro de las condiciones de vida.
¿Qué impacto tiene la figura de Fidel Castro en el discurso del régimen actual?
La figura de Fidel Castro sigue siendo central en el discurso del régimen cubano como un símbolo de resistencia y legitimidad histórica. En el Año del Centenario de Fidel, el gobierno intensifica la exaltación de su figura, usando su legado como argumento para pedir sacrificios y justificar la continuidad del modelo político. Esto se hace en un intento de mantener la cohesión política y desviar la atención de las crisis actuales, aunque la población muestra signos de agotamiento y frustración ante la falta de cambios reales.
¿Qué críticas se han hecho a la gestión del gobierno cubano tras el huracán Melissa?
Tras el paso del huracán Melissa, se han hecho numerosas críticas a la gestión del gobierno cubano debido a la falta de atención a emergencias, evacuaciones improvisadas y carencias en la asistencia. A pesar de las declaraciones triunfalistas del régimen sobre el control de la situación, muchos ciudadanos han denunciado el abandono y la indiferencia estatal, señalando que el gobierno no ha constatado la realidad en las zonas afectadas. La activista Amelia Calzadilla acusó al gobierno de "cantar victoria" sin verificar las condiciones reales en el oriente del país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.