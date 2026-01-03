Hombre se atrinchera en su casa de Miami-Dade tras incidente de violencia doméstica; la víctima está a salvo

Vídeos relacionados:

Un hombre permaneció atrincherado durante más de cinco horas dentro de una vivienda en el noroeste de Miami-Dade tras un presunto incidente de violencia doméstica que provocó una amplia movilización policial en la zona.

De acuerdo con el Departamento del Alguacil de Miami-Dade (MDSO), los agentes respondieron a los reportes alrededor de las 10:14 a.m. en la cuadra 14100 del Northwest 5th Avenue, donde se desplegaron múltiples unidades para asegurar el área, informó Telemundo 51.

Las autoridades informaron que la víctima, una mujer adulta, logró escapar de la residencia y fue puesta a salvo.

El hombre involucrado, también adulto, permaneció atrincherado dentro del domicilio durante horas, negándose inicialmente a salir.

Agentes especializados del MDSO establecieron un perímetro de seguridad y mantuvieron negociaciones con el individuo durante aproximadamente cinco horas, con el objetivo de lograr una rendición pacífica.

Finalmente, el sujeto salió caminando por la puerta principal y fue puesto bajo custodia sin incidentes.

Hasta el momento, la policía no ha revelado la identidad del detenido ni los motivos exactos que originaron el enfrentamiento.

La investigación continúa abierta mientras se determinan los cargos que podrían presentarse en su contra.

El suceso generó gran expectación entre los vecinos del área, quienes observaron la presencia de unidades tácticas, patrullas y negociadores durante toda la mañana. No se reportaron heridos en el operativo.