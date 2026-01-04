“Contratación histórica”: ICE duplica el número de agentes en las calles

Vídeos relacionados:

Ver más

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció el 2 de enero una “contratación histórica” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras informar que el número de agentes desplegados en las calles aumentó un 120 %, duplicando su presencia operativa al inicio del nuevo año.

Según un mensaje publicado en la cuenta oficial @DHSgov de la red social X, ICE pasó de 10,000 a 22,000 agentes, lo que representa más del doble de personal operativo en comparación con el año anterior.

“ICE ha logrado un aumento del 120 % en nuevos agentes en las calles este año, subiendo a 22,000 desde 10,000”, señaló la agencia en redes sociales.

El organismo aseguró que este incremento de personal permitirá ejecutar acciones que, según sus propias palabras, “nos dijeron que serían imposibles”.

“Con esta nueva fuerza de patriotas, haremos lo que nos dijeron que no se podía hacer. Estén atentos”, añadió ICE, en un mensaje que sugiere una intensificación de las operaciones migratorias y de seguridad en el país.

Contexto migratorio y polémica

El anuncio se produce en medio de un clima de endurecimiento del discurso y las políticas migratorias, con un énfasis creciente en detenciones, deportaciones y control interno, especialmente hacia personas en situación migratoria irregular.

Lo más leído hoy:

Mientras sectores conservadores han celebrado el refuerzo de ICE como una medida necesaria para garantizar la ley y el orden, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación por el impacto que una mayor presencia de agentes pueda tener en comunidades migrantes, incluyendo el aumento del miedo, las detenciones y las separaciones familiares.

Hasta el momento, ICE no ha detallado cómo ni dónde serán desplegados la mayoría de estos nuevos agentes, ni qué tipo de operaciones específicas se priorizarán con el incremento de personal.