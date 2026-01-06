El dólar sigue subiendo en Cuba y se acerca a su nivel más alto en un mes

El dólar estadounidense (USD) continúa su ascenso en el mercado informal cubano y este martes subió a 448 pesos cubanos (CUP), acercándose a su valor más alto desde principios de diciembre (450 CUP).

El incremento confirma la tendencia alcista iniciada tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un suceso que ha generado tensión política e inestabilidad económica en toda la región, y que ha repercutido directamente en la cotización de las divisas en la isla.

Según el observatorio independiente elTOQUE, el euro (EUR) se mantiene en 485 CUP, mientras la Moneda Libremente Convertible (MLC) continúa estable en 400 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Martes, 6 Enero, 2026 - 09:15

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 448 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 485 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

La subida del dólar —tres pesos más que el lunes— refleja la creciente desconfianza en el peso cubano (CUP) y la búsqueda de refugio en monedas fuertes por parte de los ciudadanos, ante la incertidumbre económica y política.

En redes sociales, varios usuarios han vinculado el repunte del billete verde con el nerviosismo regional tras los sucesos en Caracas y la posibilidad de un reajuste en las relaciones entre La Habana y su aliado energético, uno de los principales suministradores de petróleo del régimen.

Lo más leído hoy:

Economistas consultados por CiberCuba coinciden en que, más allá del impacto político inmediato, el alza del dólar responde a una realidad estructural: la falta de liquidez, el aumento de precios y la ineficacia de la “tasa flotante” del Banco Central para regular el mercado.

Con la cotización del mercado informal de este martes, el peso cubano se hunde un poco más frente a las divisas, en un inicio de año marcado por la incertidumbre y la pérdida de poder adquisitivo.