Lo hirió por desearle “Feliz Navidad”: Arrestan a cubano en un autobús de Miami

Un cubano de 73 años, identificado como Reynaldo Ortega y descrito como persona sin hogar en los registros policiales, fue arrestado tras apuñalar a un hombre a bordo de un autobús de Miami-Dade durante la tarde de Navidad.

Los datos recabados en el sitio oficial de la Corte de Miami-Dade describen que el acusado enfrenta un cargo de agresión con agravantes con arma mortal y permanece detenido en el Turner Guilford Knight Correctional Center. Se declaró no culpable.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió este jueves alrededor de las 12:20 p.m. en un autobús (No. 21131) cerca de SW 2nd Avenue y SW 2nd Street, en el centro de Miami.

La víctima subió al vehículo y conversaba con un amigo cuando Ortega intervino. El hombre le dijo “Feliz Navidad” e intentó estrecharle la mano, pero Ortega lo apartó “de un manotazo” y comenzó una discusión antes de sacar un cuchillo, señala el documento.

El conductor detuvo el viaje y separó a ambos: Ortega quedó en la parte delantera y el otro hombre caminó hacia la parte trasera mientras llamaba al 911.

Sin embargo, cuando la víctima regresó al frente para pedirle al chofer que explicara lo sucedido al operador del 911, estalló un nuevo forcejeo.

Según el informe, Ortega lo persiguió y lo hirió con el cuchillo, provocándole una lesión en el área del hombro izquierdo.

La víctima logró bajar del autobús y fue trasladada por bomberos de Miami al Jackson Memorial Hospital, donde recibió puntos de sutura.

Cuando llegó la policía, Ortega era la única persona que permanecía en el autobús. Los agentes lo arrestaron y, durante el registro, hallaron un cuchillo en su posesión.

La escena fue fotografiada y el arma fue recuperada como evidencia, según la relatoría.

Ortega declaró a los agentes que apuñaló a la víctima porque el hombre “estaba siendo agresivo” con él.

Tras el arresto, las autoridades también determinaron que Ortega tenía una orden de arresto pendiente por conducir con licencia suspendida.

El informe recoge entrevistas al conductor del autobús y a un pasajero, además de la revisión de cámaras de seguridad dentro del vehículo.

Según el detective a cargo, las imágenes muestran el altercado físico y que el acusado persiguió a la víctima armado con un cuchillo, pese a tener la posibilidad de no acercarse.