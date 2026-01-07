Mayoría de cubanos apoya la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos, según encuesta informal en redes

Vídeos relacionados:

Una encuesta informal publicada por CiberCuba en redes sociales indica que una mayoría de cubanos estaría a favor de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos, en la operación militar que terminó con su detención el pasado 3 de enero.

En la consulta donde CiberCuba Noticias preguntó "¿Apoya usted la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos?", el 75% de los 1000 lectores que participaron votó a favor de la captura de Maduro, mientras que el 25 % se manifestó en contra de la acción estadounidense.

Entre las respuestas destaca la de Yoanys Sánchez González, quien criticó la acción militar: “Yo espero que gane el No. Obvio las cosas que se toman por la fuerza nunca son buenas y además, la muerte de personas inocentes… espero que nadie apoye semejante barbaridad.”

El debate refleja las profundas divisiones en la opinión pública cubana respecto a la intervención extranjera en Venezuela, aliado histórico de La Habana.

Algunos usuarios ven la captura de Maduro como un acto de justicia contra un régimen aparentemente vinculado al narcotráfico y la represión, mientras otros consideran que recurrió a la fuerza militar es una violación de la soberanía de los pueblos.

La operación para capturar a Maduro fue ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas y ha generado reacciones encontradas en la región y en el mundo.

Mientras sectores políticos en Estados Unidos mostraron cierto respaldo a la acción, otros advirtieron sobre posibles violaciones al derecho internacional y el riesgo de inestabilidad en América Latina.

En Cuba, la operación también ha exacerbado las preocupaciones por el futuro del apoyo petrolero venezolano y las implicaciones económicas para la isla tras la caída del régimen de Maduro.