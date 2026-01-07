Mayoría de cubanos apoya la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos, según encuesta informal en redes

Una encuesta informal publicada por CiberCuba en redes sociales indica que una mayoría de cubanos estaría a favor de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos, en la operación militar que terminó con su detención el pasado 3 de enero.
En la consulta donde CiberCuba Noticias preguntó "¿Apoya usted la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos?", el 75% de los 1000 lectores que participaron votó a favor de la captura de Maduro, mientras que el 25 % se manifestó en contra de la acción estadounidense.
Entre las respuestas destaca la de Yoanys Sánchez González, quien criticó la acción militar: “Yo espero que gane el No. Obvio las cosas que se toman por la fuerza nunca son buenas y además, la muerte de personas inocentes… espero que nadie apoye semejante barbaridad.”
El debate refleja las profundas divisiones en la opinión pública cubana respecto a la intervención extranjera en Venezuela, aliado histórico de La Habana.
Algunos usuarios ven la captura de Maduro como un acto de justicia contra un régimen aparentemente vinculado al narcotráfico y la represión, mientras otros consideran que recurrió a la fuerza militar es una violación de la soberanía de los pueblos.
La operación para capturar a Maduro fue ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas y ha generado reacciones encontradas en la región y en el mundo.
Mientras sectores políticos en Estados Unidos mostraron cierto respaldo a la acción, otros advirtieron sobre posibles violaciones al derecho internacional y el riesgo de inestabilidad en América Latina.
En Cuba, la operación también ha exacerbado las preocupaciones por el futuro del apoyo petrolero venezolano y las implicaciones económicas para la isla tras la caída del régimen de Maduro.
