Cubano que protagonizó violento enfrentamiento con ICE en Minnesota enfrenta hasta 20 años de prisión

El caso de Juan Carlos Rodríguez Romero, el cubano arrestado tras un violento enfrentamiento con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota, dio un giro mucho más grave.
La Fiscalía Federal del Distrito de Minnesota confirmó que el hombre enfrenta cargos que podrían llevarlo a pasar hasta 20 años en prisión, en un proceso que vuelve a colocar bajo escrutinio la compleja situación migratoria de muchos cubanos en Estados Unidos.
Rodríguez Romero, de 54 años, fue acusado formalmente de dos cargos de agresión a un oficial federal con un arma peligrosa y un cargo adicional de agresión a un agente federal, según un comunicado difundido este lunes por la fiscalía. El arma, de acuerdo con las autoridades, fue su propio vehículo.
Los hechos ocurrieron en la mañana del 21 de diciembre de 2025, cuando oficiales de deportación de ICE intentaron arrestarlo en St. Paul. Agentes uniformados iniciaron una parada de tráfico, pero el cubano se negó a obedecer órdenes y emprendió la huida. En su intento de escapar, aceleró el auto contra agentes que se encontraban a pie, provocando el inicio de una persecución que terminó en caos y violencia.
Tras chocar contra dos vehículos estacionados y perder el control del auto, los agentes intentaron detenerlo nuevamente. Lejos de rendirse, Rodríguez Romero volvió a acelerar contra los oficiales. En medio de ese segundo intento de fuga, uno de los agentes disparó su arma, mientras el cubano golpeaba a otro oficial con el vehículo.
El forcejeo no terminó ahí. Cuando finalmente fue reducido, Rodríguez Romero mordió la mano de uno de los agentes, causándole una herida sangrante. Dos oficiales de ICE tuvieron que ser trasladados al hospital con costillas magulladas, un dedo dislocado y la mordedura, según detalló la fiscalía federal.
Actualmente, el cubano permanece detenido a la espera de una audiencia, mientras avanza el proceso judicial en su contra. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta veinte años de prisión, una posibilidad que marca un punto de no retorno en su caso migratorio.
El incidente había sido reportado inicialmente por ICE en redes sociales, donde se indicó que Rodríguez Romero había entrado a Estados Unidos en 2024 de forma legal a través de la aplicación CBP One.
El arresto y la posterior acusación se producen en un contexto de fuerte discurso antiinmigrante, en el que las autoridades federales han utilizado este tipo de casos para reforzar sus críticas a las políticas migratorias de la administración Biden.
La Fiscalía recordó, no obstante, que una acusación formal no equivale a una condena y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
