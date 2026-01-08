Conoce a Pedro Rojas, el venezolano que le gritó “criminal” a Maduro en la corte de Nueva York

Vídeos relacionados:

Cuando Nicolás Maduro salía escoltado de la sala del tribunal federal de Manhattan, esposado y bajo custodia de agentes estadounidenses, una voz rompió el silencio solemne del proceso judicial. No fue la de un fiscal ni la de un juez, sino la de un joven venezolano que, de pie, decidió decir en voz alta lo que millones han repetido durante años en privado y desde el exilio.

“Nicolás Maduro, eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano”, fue su grito.

El hombre que lanzó esa acusación directa se llama Pedro Rojas. Tiene 33 años, es activista político y expreso del régimen chavista.

Su historia, marcada por la cárcel, la persecución y la huida, fue reconstruida en una entrevista concedida a Telemundo 51, tras el impactante episodio ocurrido el pasado 5 de enero en la corte de Nueva York.

Según relató Rojas al periodista Ernesto Grillo, su reacción no fue improvisada ni producto de un arrebato. Fue un acto de responsabilidad.

“Sentí que tenía que hablar por quienes no estaban allí”, explicó al referirse a los miles de venezolanos encarcelados, torturados o forzados al exilio bajo el régimen de Maduro.

Pedro Rojas nació en el estado Zulia y desde joven se involucró en la política opositora. Fue coordinador local del partido Primero Justicia, una de las principales fuerzas que durante años denunció violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Esa militancia le costó la libertad, siendo detenido, pasó meses en prisión y luego quedó bajo arresto domiciliario, vigilado por el aparato represivo del Estado.

Como tantos otros, terminó escapando. Llegó a Estados Unidos buscando seguridad y libertad, pero también con las cicatrices de una experiencia que no se borra.

Por eso, cuando vio a Maduro presentarse ante la justicia estadounidense proclamándose “un hombre decente”, “un hombre de Dios” y “presidente secuestrado”, algo se quebró.

“Tú no eres un hombre de Dios”, le gritó también dentro de la sala, según confirmó en su testimonio. Maduro respondió señalando al cielo y repitiendo su narrativa de persecución, la misma que ha usado durante años para justificar el poder absoluto y la represión.

El momento quedó grabado en la memoria de quienes estaban allí y rápidamente se volvió viral. Rojas explicó que no habló solo por él. Habló por los que no pudieron salir del país, por los que siguen presos, por los que murieron sin justicia. Y su gesto resonó más allá de Venezuela.